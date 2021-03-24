Разбитую дорогу в Яму подлатали

Владимирские дорожники сделали заплатки на путепроводе Верхней Дубровы. Случилось это на следующий же день после репортажа «Призыва» об удручающем виде моста. А репортаж, в свою очередь, состоялся благодаря активности наших подписчиков. Они сообщили о бедовой дороге в промзону. На критику оперативно отреагировал Центр управления городскими дорогами.

Дорожники работали литым асфальтом. Это значит, что заплатки — почти вечные. А вот вокруг них могут появиться новые каверны. Зам. начальника ЦУГД Николай Дятлов объясняет это смещением нагрузки на дорожное полотно.

Капитальный ремонт путепровода проводился в 2016 году за 75 миллионов рублей.

Любопытно, что полотно путепровода стало похоже на решето сразу после того, зак закончился гарантийный срок после предыдущего ремонта. Машины, чтобы объехать самые глубокие рытвины, вынуждены выезжать на встречную полосу.

Путепровод построен в 1967 году. После капремонта конструкции прослужили ещё десятки лет, но вот дорога долго не держалась. Последний подрядчик несколько раз ремонтировал её по гарантии. В нынешнем году это стало обязанностью городской администрации. В плане капремонта дорога на Верхней Дуброве не числится. Но её должны включить в список текущих работ.

Специалисты ЦУГД ежедневно проводят мониторинг городских дорог. Техника с литым асфальтом выезжает на наиболее аварийные участки. Сообщить о них владимирцам предлагают через портал «Владимир — это мы».