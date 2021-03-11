Пыль столбом. Забраковали новый спортзал в Радужном

Спортзал в кадетской школе-интернате имени Пожарского в Радужном признали непригодным для занятий. Во время занятий из-под досок спортзала поднималась пыль. По требованию Роспотребнадзора уроки там прекратили. И это при том что объект новый, крытый спортивный корпус торжественно открыли в 2018 году. Менее чем за год возвели 1100 кв. метров. На строительство ушло 26 миллионов рублей.

Общественники, решившиеся разобраться в этом вопросе, уверены, что причиной непригодности зала стало грубое нарушение технологического процесса со стороны подрядной организации. Такой же вердикт вынес и арбитражный суд. Только вот подрядчик — компания «СК ПромТехнологии» — не спешил устранять недостатки, ссылаясь то на пандемию, то на «сырой» проект.

Дальше тянуть некуда. Активисты Общероссийского народного фронта потребовали, чтобы летом нынешнего года зал был готов к проведению спортивных мероприятий.

Подрядчику дали срок до 15 июня.

— В ближайшее время подрядчик предоставит нам план всех работ, его исполнение мы будем строго отслеживать. Контролеры у нас уже есть. Это непосредственно представители кадетского корпуса, а также наши эксперты, – уточнила эксперт ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественники обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться с необоснованным завышением цен на услуги такси. Во время снегопадов стоимость поездок возрастала в 3 раза.