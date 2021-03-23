Прокол с уколами: до полной иммунизации пока далеко

Прививку сделал один из тридцати жителей области

Во Владимирской области прививки от коронавируса сделали 46 700 человек. Из них 34 479 прошли второй этап иммунизации. При этом в регионе прожива.т 1 миллион 365 тысяч человек. То есть «укололся» один из тридцати наших земляков. А для выработки коллективного иммунитета должны привиться или переболеть, как минимум, 60% человек.

— Больше всего привитых во Владимире: почти 13 тысяч человек прошли первый этап вакцинации, 9219 — второй этап. В Ковровском районе привились 6547 человек, второй этап охватил почти 4900 жителей. Замыкает тройку лидеров Муромский городской округ — привиты 5979 человек, в том числе 4466 в рамках второго этапа вакцинации, — сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Андрей Трохин.

До конца месяца ожидается поставка 20 600 доз препарата.

Между тем в целом по России массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет к коронавирусу уже в середине лета. Об этом заявила вице-премьер правительства страны. Татьяна Голикова считает, что долгожданные показатели могут быть достигнуты к июлю-августу. А при оптимистичном прогнозе и раньше. Все зависит от темпов прививочной кампании. При этом массовая вакцинация позволит снять маски.

— А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести, — сказала Татьяна  Голикова в интервью телеканалу RT.

По данным облздрава, вакцинация проводится на 49 прививочных пунктах, работают 17 мобильных ФАПов. Полный список медучреждений, проводящих прививочную кампанию, есть в официальных группах  ведомства в социальных сетях. В общей сложности в регион поступило 54 тысячи доз вакцин. Большинство уже использовано, скоро поступит ещё более 20 тысяч доз.


В настоящий момент кривая заболеваемости немного, но поползла вверх. Сегодня положительные тесты получили 75 жителей Владимирской области. Аналогичные показатели были зафиксированы в октябре. При этом совсем недавно число инфицированных за сутки опустилось ниже семи десятков. Активно болеют на данный момент 1928 человек. 4 пациента с ковидом за сутки скончались.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир поступили памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68
в Viber или WhatsApp


Теги: ,