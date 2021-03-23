Прокол с уколами: до полной иммунизации пока далеко

Во Владимирской области прививки от коронавируса сделали 46 700 человек. Из них 34 479 прошли второй этап иммунизации. При этом в регионе прожива.т 1 миллион 365 тысяч человек. То есть «укололся» один из тридцати наших земляков. А для выработки коллективного иммунитета должны привиться или переболеть, как минимум, 60% человек.

— Больше всего привитых во Владимире: почти 13 тысяч человек прошли первый этап вакцинации, 9219 — второй этап. В Ковровском районе привились 6547 человек, второй этап охватил почти 4900 жителей. Замыкает тройку лидеров Муромский городской округ — привиты 5979 человек, в том числе 4466 в рамках второго этапа вакцинации, — сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Андрей Трохин.

До конца месяца ожидается поставка 20 600 доз препарата.

Между тем в целом по России массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет к коронавирусу уже в середине лета. Об этом заявила вице-премьер правительства страны. Татьяна Голикова считает, что долгожданные показатели могут быть достигнуты к июлю-августу. А при оптимистичном прогнозе и раньше. Все зависит от темпов прививочной кампании. При этом массовая вакцинация позволит снять маски.

— А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести, — сказала Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT.

По данным облздрава, вакцинация проводится на 49 прививочных пунктах, работают 17 мобильных ФАПов. Полный список медучреждений, проводящих прививочную кампанию, есть в официальных группах ведомства в социальных сетях. В общей сложности в регион поступило 54 тысячи доз вакцин. Большинство уже использовано, скоро поступит ещё более 20 тысяч доз.



В настоящий момент кривая заболеваемости немного, но поползла вверх. Сегодня положительные тесты получили 75 жителей Владимирской области. Аналогичные показатели были зафиксированы в октябре. При этом совсем недавно число инфицированных за сутки опустилось ниже семи десятков. Активно болеют на данный момент 1928 человек. 4 пациента с ковидом за сутки скончались.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир поступили памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом.