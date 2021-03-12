Проходящие через Владимир «Стрижи» и «Ласточки» отправили на новый вокзал

С 29 мая «Стрижи» и «Ласточки», курсирующие через Владимир по маршруту Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново, изменят маршрут. Они начнут отправляться и прибывать на новый терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный, а не на Курский вокзал, как было прежде. Нововведение связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.

Выбор в пользу Черкизово сделали из-за удобного расположения вокзала. Рядом находится станция метро «Черкизовская». До кольцевой линии метрополитена от нее можно добраться за 12 минут. Также можно воспользоваться услугами Московского центрального кольца. Оттуда ходят пригородные поезда и поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты столицы.

Скоростные поезда переведут на новый вокзал.

На новый вокзальный комплекс будут приходить и транзитные поезда, следующие в южном направлении. Всего же изменения коснутся 29 поездов.

Ранее «Призыв» рассказал, что добраться из Иваново в Ковров теперь можно на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан». Ежедневно из Иваново отправляются два состава — в 10.05 и 17.31.