Приютившую бродячую собаку женщину убил сожитель

Жительница Киржача поплатилась жизнью, защищая бродячую собаку. 32-летняя женщина подобрала животное на улице и приютила в своей квартире. Только вот сожителю это не понравилось, и он попытался выгнать собаку. Женщина встала у него на пути и закрыла собой питомца, но это не помогло. Разъяренный мужчина набросился на нее с ножом и ударил им не менее 14 раз. Женщина скончалась на месте.

Убийство произошло 19 марта.

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. В отношении 41-летнего жителя Киржача возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что офицера наказали условно за гибель подчинённого на стрельбище. Трагедия случилась в Ковровском районе.