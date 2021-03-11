Прививку от коронавируса сделали почти 3% жителей Владимирской области

40 016 жителей Владимирской области сделали прививку от коронавируса. Второй этап иммунизации прошли 26 349 человек. Такие данные озвучил облздрав. Если смотреть в процентном соотношении, то число привитых составляет 2,9% от общего населения региона. Сейчас в нашей области проживают 1 миллион 365 тысяч человек. Прививочная кампания против коронавируса продлится до лета и, напомним, по плану должно быть привито 60% населения.

Во Владимире провакцинировались 17 655 жителей.

Заболеваемость коронавирусом в регионе между тем пошла на спад. За последние сутки положительные тесты получили 75 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Такие показатели прежде были в начале октября прошлого года.

При этом ежедневно регистрируются летальные случаи. Пополнили печальную статистику и минувшие 24 часа: ещё 4 смерти. Всего же пандемия унесла жизни 927 человек.

В лидерах по заболеваемости Владимир – 23 заболевших за минувшие сутки. С ним в тройке Муромский и Суздальский районы — 12 и 7 случаев соответственно. Всего за время пандемии во Владимирской области коронавирусом заразились 28 543 человека.

На данный момент в регионе COVID-19 болеют 1874 человека.

Победили болезнь 25 742 жителя региона. Из них 86 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. И здесь тоже есть положительная тенденция: выздоровевших больше, чем заболевших.

По состоянию на 10 марта, для больных коронавирусом развёрнуты 974 койки. Заняты из них 692 — это 70% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимир поступили памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом.