Приказано уничтожить: во Владимире изъяли поддельные Nike и Adidas

Большинство, зайдя на сайт Adidas, сразу понимают — то, что на них, с тремя полосками, это не Adidas. Цены уж больно отличаются от наших трёх полосок. Самые дешёвые в фирменном исполнении — это шлёпанцы, три тысячи рублей. Кроссовки — от десятки и выше. Гораздо выше. Словом, то, что я обычно примеряю на толкучке или в магазинчиках, сильно пахнет подпольным цехом. Именно такую продукцию накрыли на днях владимирские таможенники.

Владимирская таможня: выявлены одежда и сумки известных брендов с признаками подделки.

Спортивные костюмы, трикотажные кофты, толстовки, чулочно-носочные изделия и сумки с нанесёнными товарными знаками Nike, Adidas, Louis Vuitton — вот такой улов получился в ходе таможенного осмотра одного из владимирских магазинов. Всего 62 единицы товара с признаками контрафакта. На торговую точку, продающую имитацию известных брендов, пожаловались правообладатели этих известных марок.

— Установлено, что в магазине реализовывалась иностранная продукция сомнительного качества. При этом товар маркирован обозначениями, сходными до степени смешения с известными брендами» — пояснил начальник отдела проверок после выпуска товаров и деятельности лиц №1 Владимирской таможни Олег Стельмашенко.

Проверка проводилась совместно с УМВД России по г. Владимиру. Товары изъяли сотрудники полиции для принятия дальнейших мер. Такие совместные рейды таможня и полиция проводят регулярно. Скажем, в августе 2019 года у одного ИП выявили 284 подделки Adidas, Reebok и Nike.