Пресс-атташе владимирского «Торпедо» стал свидетелем драки слонов

Пресс-атташе футбольного клуба «Торпедо-Владимир» стал свидетелем драки слонов. Многотонные животные сцепились во время циркового представления в Казани. Владимир Никольский присутствовал на скандальном шоу. И даже смог снять происходящее на видео. На кадрах видно, как один слон повалил другого на борт манежа. После чего животные двинулись в сторону первых рядов. Зрители сорвались со своих мест.

— Сначала люди не поняли, что происходит. Некоторые даже подумали, что это часть представления. Но потом зрители отхлынули на верхние места. Большой паники не было, слава богу, никто не пострадал, — рассказал «Призыву» Владимир Никольский.

Инцидент произошел во время дневного представления 21 марта.

На шоу пресс-аташе «Торпедо» попал случайно. Вместе с семьей Владимир Никольский приехал в Казань отметить свой день рождения. Увидев афишу в цирк, купил билеты на дневной сеанс. Семья из Владимира заняла 19-й ряд по левой стороне арены.

— Народа было много. «Шоу слонов и магия цирка» шло в городе с большим успехом. Решили посмотреть. В конце представления на сцену вышли слоны, но, как я думаю, не поделили друг с другом тумбы. Их было две. На одну направилась большая слониха. А потом дрессировщик зачем-то туда же направил другое животное. Большая слониха толкнула соперницу, а потом начала выдавливать её за пределы арены.

Дрессировщикам не сразу удалось усмирить агрессию слона. После инцидента шоу быстро свернули. А назначенный на этот день вечерний сеанс отменили вовсе. Организаторы представления объяснили поведение слонов пандемией: животные просто отвыкли от общения со людьми. Зрителям администрация цирка принесла извинения.

— Сегодня в нашем цирке зрители стали свидетелями ссоры индийских слоних Дженни и Магды. Скажем сразу, целью их выяснения отношений были только они сами, зрителям не грозила опасность. При всей миролюбивости слонов у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно, и, возможно, в погоне за вниманием дрессировщика случившееся было проявлением спутницы любви — ревности, — написали на сайте Казанского цирка.

Организаторы представления отмечают, что в ближайшее время будет созван консилиум из дрессировщиков, ветеринаров и зоопсихологов. Специалисты должны определить причины случившегося и принять меры, чтобы подобных конфликтов в будущем не было.