Пожарные спасли из огня коров, баранов и собак

На пожаре в Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС отстояли вольер с животными. Он находился рядом с горящим домом, и огонь в любой момент мог перекинуться на постройку. В вольере жили коровы, бараны и собаки. Помощь подоспела вовремя: животные не пострадали.

Жильцы загоревшегося дома успели самостоятельно покинуть помещение. На момент пожара они спали, возгорание заметили поздно. В пожарную охрану позвонили соседи. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем.

Ход тушения осложняли проблемы с противопожарным водоемом.

— Ближайший водоём находился в 300 метрах, но из-за сугробов к нему было невозможно подъехать. Отсутствовала разворотная площадка, незамерзающая прорубь не была оборудована, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожарным пришлось самостоятельно делать прорубь и откачивать воду с помощью мотопомпы. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели. Предварительная версия случившегося – перегрев печи. Её оставили топиться без присмотра.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на пожаре в Гусь-Хрустальном районе спасли двух котов. Перепуганных животных из горящего дома вынесли сотрудники МЧС.