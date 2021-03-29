Пожар уничтожил сельскую библиотеку в Вязниковском районе

В посёлке Бурино Вязниковского района дотла сгорела библиотека. Пожар произошел накануне днем. Сообщение о возгорании поступило в 13.05. Пожарные оперативно поспешили на вызов, но огонь распространился по деревянному зданию молниеносно. Когда сотрудники были на месте, пламя полностью охватило библиотеку. Пострадавших, к счастью, нет. На момент пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было.

Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели. Как сообщила ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, в ближайшее время местные власти подыщут помещение для библиотеки. Также будет объявлена акция по сбору книг для учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС отстояли вольер с животными. Он находился рядом с горящим домом, и огонь в любой момент мог перекинуться на постройку.