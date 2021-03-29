Поврежденный асфальт на трассе М-7 восстановят в трех районах

На трех отрезках федеральной автодороги М-7 «Волга» во Владимирской области общей протяженностью более 30 километров обновят поврежденное дорожное покрытие. Асфальт восстановят в Ковровском районе с 244 по 256 км, в Вязниковском – с 271 по 300 км и в Гороховецком – с 324 по 337 км.

Ремонтные работы на всех участках будут проходить последовательно на отрезках протяженностью от одного до трех километров. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов.

— В местах производства работ введут скоростные ограничения и организуют движение по временной схеме, — уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Чтобы устранить деформации и трещины, специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт. Затем нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см. Такая технология позволит восстановить технические характеристики дорожного покрытия. Обновленные участки трассы получат водонепроницаемость и износостойкость.

Еще 13,5 километров дорог приведут в порядок в Гусь-Хрустальном районе.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне начнется ремонт автодороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, недавно перешедшей в федеральную собственность. Ранее «Призыв» рассказывал, что помимо работы на проезжей части, специалисты там обновят еще и инфраструктуру дороги.