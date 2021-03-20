Погиб рабочий «Т Плюс» в аварии на Луначарского

Работник владимирского филиала компании «Т Плюс» скончался в Нижегородском ожоговом центре. Мужчину доставили туда на следующий день после происшествия на улице Луначарского во Владимире. Он получил ожоги в тепловой камере, где переключал ветки теплосетей после устранения дефектов на трубопроводе. Это было две недели назад.

— Компания выражает родным и близким соболезнования. Создана специальная комиссия, по данному факту проводится проверка. Владимирский филиал оказывает всесторонне содействие проверяющим органам, — сообщило руководство «Т Плюс».

С февраля по март проезжую часть на Луначарского перекопали, как минимум, в пяти местах. Энергетики нашли сначала один, потом другой крупный порыв. Из-за морозов работы по устранению дефектов приостанавливали. 3 марта, когда ремонт завершился и велось переключение веток, случилось ЧП с работником.

За последние годы подобных трагических случаев во Владимире не было. Единственная неприятность случилась с молодым человеком по его же вине. Он проник на строительную площадку по реконструкции теплосетей на Октябрьском проспекте, и вздумал покататься на спецтехнике. Повредил трубопровод, получил ожоги. Выжил и уже отбывает наказание.

Так как порывы произошли на магистральных теплосетях, тысячи жителей микрорайонов города почувствовали понижение температуры в квартирах. Теплоснабжение осуществлялось по резервной линии, но на время переключений теплоноситель все равно поступал не в обычном режиме. Работы на Луначарского ещё ведутся.