Под Суздалем «Chevrolet» столкнулся с «ВАЗом»

На федеральной трассе «Золотое кольцо» в Суздальском районе произошла серьёзная авария. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 69-летний водитель «Chevrolet» выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. Он не пропустил «ВАЗ» под управлением 59-летнего мужчины, двигавшийся по трассе. Отечественный автомобиль после столкновения врезался в опору пешеходного переходами с дорожными знаками.

Авария произошла вчера белым днём. Обзору ничто не мешало, погода была сухая и ясная.

На место ДТП выезжали спасатели. Водитель «ВАЗа» оказался зажатым в поврежденном автомобиле. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего.



Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек и 3 единицы техники. Травмы получил один участник ДТП — водитель «ВАЗа». Ему оказали медпомощь на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.