Под Суздалем «Chevrolet» столкнулся с «ВАЗом»

На федеральной трассе «Золотое кольцо» в Суздальском районе произошла серьёзная авария. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 69-летний водитель «Chevrolet» выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. Он не пропустил «ВАЗ» под управлением 59-летнего мужчины, двигавшийся по трассе. Отечественный автомобиль после столкновения врезался в опору пешеходного переходами с дорожными знаками.
Авария произошла вчера белым днём. Обзору ничто не мешало, погода была сухая и ясная.
На место ДТП выезжали спасатели. Водитель «ВАЗа» оказался зажатым в поврежденном автомобиле. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек и 3 единицы техники. Травмы получил один участник ДТП — водитель «ВАЗа». Ему оказали медпомощь на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Анна Тумановская
Фото ГУ МЧС по Владимирской области
Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68
в Viber или WhatsApp