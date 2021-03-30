Под Черным мостом отбили лед и откачали воду

Рабочие промышленной зоны Владимира, вынужденные ежедневно рисковать жизнью под Черным мостом, добились изменений в лучшую сторону. Правда, незначительных. Произошло это через несколько дней после публикации «Призыва» о плачевном состоянии путепровода и массовых обращений отчаявшихся людей. В тоннеле наконец-то отбили лед и откачали воду. Ходить под мостом стало немного лучше. Но все же небезопасно.
— В пятницу к нам под мост приезжали сотрудники «Владимирводоканала». Откачали воду. Прислали мне фотоотчет о проделанной работе. Сейчас не так скользко, как было, но лужи все равно остались, — рассказала «Призыву» Ольга Абрамова. — Отбили лед на тротуаре. Конечно, он очень узкий, неудобный, местами без перил. Но сейчас я хожу верхом, а не мимо машин, как раньше. Страшно, а что делать? Другой дороги на работу у нас просто нет.
Ситуация под Черным мостом стала катастрофической в начале весны.
И без того небезопасное строение залило водой, которая быстро замерзла. Путепровод больше напоминал ледяной тоннель. Узкая дорожка для пешеходов превратилась в каток. Спешащим на работу людям и местным жителям пришлось в буквальном смысле слова карабкаться под мостом в потоке транспорта.
— Тротуар — непроходимый лед. Скользко ужасно. А оттает — лужа глубиной по лодыжку, не пройдёшь. Приходится выходить на проезжую часть и бежать за машиной. Хорошо, если та едет медленно, тогда успеваем. А если быстро – оказываешься лицом к лицу со встречным автомобилем. Очень страшно, — рассказывала «Призыву» Марина Крижная.
Ситуацию под Черным мостом прокомментировали «Призыву» и в мэрии Владимира. Согласно ответу на официальный запрос нашей редакции, ремонт проезжей части под путепроводом намечен на лето этого года. А вот перила, которые должны отделять дорогу от тротуара для пешеходов, власти обещают установить весной. Кроме того, в администрации города пообещали добиваться ремонтных работ.
— В адрес владельца железнодорожных путей, Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», направлено письмо о необходимости проведения на данном путепроводе ремонтных работ, которые бы исключили попадание атмосферных осадков под путепровод через железнодорожные конструкции (гидроизоляция), по выносу силовых линий электроснабжения, размещенных в непосредственной близости к месту движения пешеходов, а также устройству на путепроводе искусственного освещения для обеспечения безопасности граждан, — сказано в официальном ответе мэрии.
Добиваться безопасного передвижения по мосту намерены и рабочие промышленной зоны, размещенной под путепроводом. Люди готовят обращения во все ответственные структуры.
Ранее «Призыв» сообщал, что ковровчане требуют срочного ремонта моста.
Полина Тарбеева
Фото предоставлено Ольгой Абрамовой
Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp