Под Черным мостом отбили лед и откачали воду

Рабочие промышленной зоны Владимира, вынужденные ежедневно рисковать жизнью под Черным мостом, добились изменений в лучшую сторону. Правда, незначительных. Произошло это через несколько дней после публикации «Призыва» о плачевном состоянии путепровода и массовых обращений отчаявшихся людей. В тоннеле наконец-то отбили лед и откачали воду. Ходить под мостом стало немного лучше. Но все же небезопасно.

— В пятницу к нам под мост приезжали сотрудники «Владимирводоканала». Откачали воду. Прислали мне фотоотчет о проделанной работе. Сейчас не так скользко, как было, но лужи все равно остались, — рассказала «Призыву» Ольга Абрамова. — Отбили лед на тротуаре. Конечно, он очень узкий, неудобный, местами без перил. Но сейчас я хожу верхом, а не мимо машин, как раньше. Страшно, а что делать? Другой дороги на работу у нас просто нет.

Ситуация под Черным мостом стала катастрофической в начале весны.

И без того небезопасное строение залило водой, которая быстро замерзла. Путепровод больше напоминал ледяной тоннель. Узкая дорожка для пешеходов превратилась в каток. Спешащим на работу людям и местным жителям пришлось в буквальном смысле слова карабкаться под мостом в потоке транспорта.

— Тротуар — непроходимый лед. Скользко ужасно. А оттает — лужа глубиной по лодыжку, не пройдёшь. Приходится выходить на проезжую часть и бежать за машиной. Хорошо, если та едет медленно, тогда успеваем. А если быстро – оказываешься лицом к лицу со встречным автомобилем. Очень страшно, — рассказывала «Призыву» Марина Крижная.

Ситуацию под Черным мостом прокомментировали «Призыву» и в мэрии Владимира. Согласно ответу на официальный запрос нашей редакции, ремонт проезжей части под путепроводом намечен на лето этого года. А вот перила, которые должны отделять дорогу от тротуара для пешеходов, власти обещают установить весной. Кроме того, в администрации города пообещали добиваться ремонтных работ.

— В адрес владельца железнодорожных путей, Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», направлено письмо о необходимости проведения на данном путепроводе ремонтных работ, которые бы исключили попадание атмосферных осадков под путепровод через железнодорожные конструкции (гидроизоляция), по выносу силовых линий электроснабжения, размещенных в непосредственной близости к месту движения пешеходов, а также устройству на путепроводе искусственного освещения для обеспечения безопасности граждан, — сказано в официальном ответе мэрии.

Добиваться безопасного передвижения по мосту намерены и рабочие промышленной зоны, размещенной под путепроводом. Люди готовят обращения во все ответственные структуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что ковровчане требуют срочного ремонта моста.