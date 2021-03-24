Почти десять тысяч владимирцев и ивановцев выбрали пакетные предложения от «Ростелекома»

Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж, в сентябре 2019 года, выбрали почти десять тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей. Из них почти пять тысяч подключились в 2020 году. Самым популярным тарифным планом прошлого года стал «Технологии выгоды»: его подключили более трех тысяч пользователей.

Комбинированные тарифные планы имеют ряд преимуществ перед моноуслугой. Они позволяют экономить на услугах связи до 50 % средств, которые могли быть потрачены на каждую услугу по отдельности. Абоненты оплачивают пакет одним счетом. У пользователя есть возможность подключить к тарифу до пяти сим-карт и обеспечить связью и мобильным интернетом всю семью.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мобильная связь, домашний интернет и телевидение являются самыми популярными услугами у подавляющего большинства абонентов. Среднемесячные траты одной семьи на связь составляют более полутора тысяч рублей. Для существенной экономии на телеком-сервисах мы рекомендуем подключать комбинированные пакеты, по которым предоставляются сразу все услуги за единую абонентскую плату. Да и держать под контролем расходы на связь всей семьи так гораздо проще».

Артём Милованов, житель г. Александрова Владимирской области:

«Подруга рассказала жене, что траты на связь можно значительно сократить, если объединить все услуги в один счет. Сначала засомневался, позвонил на горячую линию и выяснил все подробности. Подключил тариф “Технологии выгоды 100”. Удачно попали под акцию, в итоге экономия составила больше тысячи рублей в месяц. Очень порадовал разнообразный контент Wink. Тут и для детей, и для взрослых найдется интересное. Теща подсела на сериалы, а дочь с удовольствием пользуется “Лицеем”».

Тариф «Технологии выгоды 100» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть 227 телеканалов, 10 000 фильмов и пять тематических пакетов одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь – это 1 200 минут разговоров, 500 СМС, 100 Гб интернет-трафика на максимальной скорости и возможность подключить до пяти сим-карт. Звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные телефоны «Ростелекома» – бесплатные и безлимитные.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8 800 100-08-00 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома»