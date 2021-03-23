Площадь Ленина поднимется на третий уровень

Площадь имени Ленина в Камешково реконструируют. Там проведут капитальный ремонт лестниц и подпорных стен. А вместо существующих клумб обустроят пологую трехуровневую площадку с местами для отдыха и зелёными уголками. Реконструкция стартует в нынешнем году и продолжится в 2022-м.

Обновлять территорию будут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За реконструкцию площади выступили сами камешковцы. Онлайн-голосование прошло на муниципальном сайте.

— В следующем году благоустройство площади продолжится. Голосование по перечню работ состоится уже на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Оно будет проводиться с 26 апреля по 30 мая, — сообщила пресс-служба администрации области.

Ранее в Камешково обновили мемориал местным героям-фронтовикам и открыли Аллею Героев. Это было три года назад. Проект реализовали в рамках программы «Формирование современной городской среды». Причем за такой вариант опять же высказались сами камешковцы.

Аллея Героев находится в сквере на улице Ленина.

Заодно преобразился и сквер. Площадку вокруг обелиска перепланировали и замостили брусчаткой. Рядом устроили новые газоны. В сквере у памятника проходят памятные мероприятия в честь Дня Победы.

Справка. Общероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства запускается Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Задача платформы – собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном населённом пункте. Выбирать объекты будут жители. Результаты их голосования лягут в основу формирования адресных перечней на следующий год.