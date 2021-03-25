Плату за проезд во Владимире могут сделать дифференцированной

Во Владимире могут ввести дифференцированную плату за проезд в общественном транспорте. Сэкономят те пассажиры, которые будут платить картой — банковской или транспортной. Администрация города подала заявки на расчёт ставок в департамент цен и тарифов области, сообщила директор этой структуры Мария Новосёлова. Размер тарифа рассчитают в зависимости от способа оплаты. Такой опыт уже есть в некоторых областных центрах ЦФО.

— В течение года мы обсудим этот вопрос. Предложения есть от Владимира. Будем смотреть, в каких экономических статьях расхода есть такие возможности. Мы устанавливаем предельный тариф. Заказчик, если считает необходимым, всегда может снизить тариф, — сказала Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов.

Пока предельные тарифы во Владимире: 24 рубля — в автобусе, 23 рубля — в троллейбусе.



Похоже, городские власти прислушались к опыту коллег из соседних регионов и мнению общественников. На днях председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предлагал детально изучить опыт Тульской области, где цена билета при оплате картой на 4 рубля меньше, чем если расплачиваешься наличкой.

Эксперты движения «Владимир будущего» также предложили популяризировать единый проездной за 1500 рублей, который сейчас действует во всех автобусах и троллейбусах. О том, что это не просто проездной, а транспортная карта с удобным способом оплаты, до сих пор многие пассажиры не знают. А на самом деле его использование из-за проблем с транспортом выгодно. Мэрия предлагает ездить с пересадками, и с проездным это делать экономнее.



Эксперты владимирской общественной организации «Общероссийский народный фронт» провели опрос среди владимирских пассажиров. Оказалось, что 73% платят за проезд картой. Пассажиры жалуются, что нередко валидаторы не работают, а транспортные карты оказываются в стоп-листе и не срабатывают при оплате, хотя баланс на них положительный.

Общественники уверены, что для удобства и прозрачности платежей надо популяризировать безналичную систему оплаты. Чтобы увеличивать объемы продаж единых проездных, нужно сделать экономически выгодным платежи картой. Помимо снижения ставок, общественники ещё предлагают ввести бесплатные пересадки в течение 20-45 минут.

В мэрии обещали проанализировать все идеи общественников. Есть надежда, что скидка на безналичную оплату проезда все же появится раньше бесплатных пересадок. Ведь эту идею озвучивали еще год назад представители компании «Ситикард» и администрации города, когда ещё запускали единые социальные проездные в пластике.