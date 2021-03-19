Первый томограф заработал во владимирской больнице № 6

Во владимирской больнице № 6, где сейчас развернут ковидный госпиталь, заработал компьютерный томограф. В арсенале медицинского учреждения это первое такое оборудование. Технику приобрели на средства областного бюджета. Ее стоимость – более 34 миллионов рублей. Планируется, что исследования на нем будут проводиться круглосуточно.

– Для работы оборудования подготовлено помещение, отвечающее всем современным требованиям радиационной безопасности, проведено обучение медицинского персонала, – сообщила главный врач городской больницы № 6 Елена Михайлова.

Томографа в больнице № 6 прежде не было.

Когда пандемия закончится, томограф в лечебном учреждении хотят задействовать для проведения широкого спектра диагностических исследований. А пока на компьютерную томографию отправят в первую очередь пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом во Владимирской области, новые случаи регистрируются ежедневно. За прошедшие сутки положительные тесты получили 73 человека. Для сравнения, накануне было 69 заболевших. Ежедневно также фиксируются летальные случаи. Пополнили печальную статистику и минувшие 24 часа: ещё 5 смертей.

С начала пандемии прошёл ровно год. Страшные истории про инфекцию «Призыв» собрал в одном материале.