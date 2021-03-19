троллейбус едет по Верхней Дуброве

Первый и пятый троллейбусы вернулись на привычные маршруты

Опоры контактной сети на Верхней Дуброве восстановили

Сегодня утром во Владимире троллейбусы № 1 и 5 вернулись на привычные маршруты. Конечной остановкой для них вновь стала «Улица Фатьянова». Опоры контактной сети, поврежденные из-за ДТП на улице Верхняя Дуброва, восстановили. Специалисты муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс» нашли возможность сократить сроки ремонта.

Из-за повреждения опор троллейбусы временно не ходили по Верхней Дуброве.

Напомним, что с начала этой недели троллейбусы № 1 и 5 разворачивались на проспекте Ленина. Для удобства пассажиров юго-западного района накануне пустили временный автобусный маршрут № 5Т. Сегодня он уже отменен.

Ранее «Призыв» сообщал, что две опоры с троллейбусными проводами были повреждены в результате ДТП. Произошло оно в минувшие выходные.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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