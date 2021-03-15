Первый и пятый троллейбусы поменяли маршрут из-за ДТП

Троллейбусы, курсирующие по Владимиру по маршрутам № 1 и 5, временно не поедут на улицу Верхняя Дуброва. Пока они будут следовать до остановки «Проспект Ленина». Связано это с повреждением опор контактной сети. Сейчас на месте проходят восстановительные работы, о сроках их окончания сообщат дополнительно, уточняет мэрия.

По Верхней Дуброве временно перестали ходить троллейбусы.

Две опоры контактной сети повредила влетевшая в них легковушка. ДТП произошло в ночь на 14 марта на улице Верхняя Дуброва. По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением. Пострадавших нет, причины аварии сейчас устанавливаются.

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира, упавшая в автобусе, получит компенсацию за полученные травмы. Деньги выплатит перевозчик — компания «АДМ».