«Перезагрузку» автобусов предлагают решить игрой цен

Владимирские эксперты Общероссийского народного фронта изучили состояние и работу общественного транспорта города Владимира. Их выводы неутешительны. Нужны срочные меры улучшения ситуации. Для этого эксперты ОНФ предлагают изменить ценовую политику. Например, по опыту Тульской области снизить стоимость единого проездного с 1500 до 1000 рублей, но поднять цену разового билета на пару целковых. При этом делать скидку на рубль при оплате картой, а не наличкой. Это приведет к стабильному и прозрачному сбору средств за перевозки.

Кроме того, нужно изменить систему договоров с перевозчиками. Отношения должны быть долгосрочными. Это, кстати, актуально не только для транспортного рынка. То же самое с дорогами. Когда компания ремонтирует, а потом гарантирует их качественное состояние на пятилетку (что обычно получается только на бумаге) — это профанация. Дороги надо передавать в обслуживание на десятки лет. Чтобы была заинтересованность и у подрядчика, и у муниципалитета (первый стабильно работает, второй не гоношится каждый год с проведением тендеров и не получает проклятия автомобилистов).

Долгосрочные договора позволят перевозчикам уверенно выстраивать работу (обновлять автопарк, например, что бессмысленно, когда тебя могут в любое время отлучить от маршрутов). В том числе использовать финансовые ресурсы. В период пандемии, когда многие пассажиры ушли на удалёнку, перевозчики здорово «просели». Но не смогли получить даже кредиты для покупки топлива и выплаты зарплат из-за отказа банков. Те неохотно идут на контакт с компаниями, чья деятельность содержит большие риски.

Главные проблемы рынка перевозок — нехватка кадров и ужасное состояние автопарка.

Из-за неуверенности в завтрашнем дне рынок перевозок лихорадит. И выхода пока не видно. Эксперты ОНФ считают, что многие из работающих в городе автобусов вообще нельзя выпускать на линию. Не всегда дело в технических неисправностях. Для пассажиров существенно, что не работают печки и грязно в салоне. Зимой и сейчас уже в шесть часов утра автобусы на линию выходят грязные снаружи и внутри. Через стекла не видны городские улицы. Под ногами – лужи, песок и прочая гадость.

— У отдельных перевозчиков для водителей созданы неприемлемые условия работы. Маршрут выстроен так, что на обед нельзя сходить, не говоря уже о других потребностях. Совершенно не оборудованы места отдыха. Низкие зарплаты и условия труда — причины дефицита кадров. Дело не только в оттоке кадров на стройку М-12. Это уже системная проблема, — считает эксперт ОНФ Илья Зотов.

В администрации города ведут свой мониторинг работы общественного транспорта. Проблемы там признают и с перевозчиков требуют исполнения договоров, выписывая предписания. Но картину это не меняет, тем более что тарифы на перевозки по инициативе мэрии «заморожены». Это отражается на финансовом состоянии компаний-перевозчиков. Пока оно таково, что ждать обновления автопарка и роста зарплат персоналу не приходится. Сейчас, с потеплением, актуальность печек в салонах отпадет, и поломок из-за морозов не будет. Но остальные проблемы останутся. Решить их можно только всем миром.

— Мы считаем, что такие опросы среди пассажиров должны проводить и местные власти. Мы готовим круглый стол, чтобы обсудить проблемы со всеми участниками рынка, услышать предложения. Есть идея создать компанию, которая будет аккумулировать все данные с перевозчиков. Такой опыт уже есть у соседних регионов. Там автобусы ходят по минутам, четко соблюдают график, — рассказывает эксперт ОНФ Илья Зотов.