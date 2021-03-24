Перевозчиков Владимира наказали за транспортный коллапс

Владимирским перевозчикам вынесены представления за плохую работу общественного транспорта. После многочисленных жалоб горожан прокуратура провела проверку и нашла массу нарушений. Например, у перевозчика «АДМ» надзорное ведомство обнаружило несоблюдение интервалов движения. Автобусы № 14, 15, 20, 22, 26 пассажирам приходилось ждать вместо 10-15 минут от 1 до 2,5 часов. Несоблюдения сроков начала и окончания движения автобусов зафиксированы на маршрутах № 11С, 12С, 13С. А на маршруты № 7С, 11С, 14, 15, 20С, 21С, 22, 25, 26, 27, 28, 29С выпускали недостаточное количество транспортных средств.

— В период с 13 по 20 февраля 2021 года по данным маршрутам не выпущено 88 необходимых транспортных средств, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Аналогичные нарушения нашли и в деятельности остальных владимирских перевозчиков: АО «Владимирпассажиртранс» (маршруты № 2, 4С, 9С, 10С, 24С, 33С), ООО «ОКТО» (маршруты № 11С, 16С, 25, 27), ИП Михайлова (маршруты № 1С, 17), ИП Тимофеева ( маршруты № 3С, 23, 53).

Представления вынесены руководителям всех компаний, а также главе Владимира.

А еще претензии у надзорного ведомства возникли к уборке дорог областного центра. Снег долгое время не вывозился, из-за снежных валов пешеходам приходилось выходить на проезжую часть.

Руководителю муниципального Центра управления городскими дорогами внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам, жалующимся на плохую работу общественного транспорта, в мэрии посоветовали ездить с пересадками.