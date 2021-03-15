Переболевшие коронавирусом сдали почти 165 литров плазмы крови

Областная станция переливания крови принимает доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. С июля прошлого года удалось заготовить 164,8 литра ковидной плазмы. Компонент крови сдали 159 владимирских доноров, переболевших COVID-19 в средней или среднетяжелой формах. Более 52 литров ковидной плазмы направили в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Судогды, Петушков, Собинки и Юрьева-Польского, сообщил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.

Подобный метод иммунизации может спасти жизни тяжелобольных пациентов.

Введение иммунной плазмы другим заболевшим коронавирусом называется пассивной иммунизацией, разъясняет облздрав. Такая плазма уже содержит антитела, которые борются с коронавирусом. Примерно в 40 процентах случаев это дает положительный результат.

Напомним, что с момента выздоровления донора должно пройти не менее 14 дней. Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Получить подробную информацию о донорстве крови и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

Ранее «Призыв» сообщал, что хирургический корпус областной клинической больницы полностью вернулся к обычному режиму работы. На минувшей неделе там начали принимать первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи.