Пенсионерку сбили на переходе в центре Владимира

69-летняя женщина попала в больницу после аварии. Пострадавшая переходила дорогу в центре Владимира и попала под машину. ДТП произошло вчера вечером на Соборной площади, сообщила предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области. Пенсионерку сбил автомобиль «Kia», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

ДТП случилось около семи часов вечера, когда на улице уже было темно.

Видимость ни пешеходу, ни водителю не ограничивали никакие дорожные или погодные условия. В центре города работают фонари. Они хорошо освещают улицу Большую Московскую. Снежные завалы вокруг остановок и перехода уже вывезли. Светофор на переходе на Соборной площади установили пару лет назад. Он работает от кнопки, ждать приходится не больше минуты.

В этом году во Владимире уже произошло немало аварий с участием пешеходов. На этой неделе на улице Мира, около школы № 8, сбили 16-летнего ученика. Водитель автобуса не успел среагировать и затормозить перед переходом. На Верхней Дуброве на переходе насмерть сбили женщину.



По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД советуют пешеходам быть внимательнее. И всегда перед выходом на проезжую часть удостовериться в том, что автомобили вас пропускают.