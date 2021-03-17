Пенсии в паводок досрочно выплатят жителям трех районов Владимирской области

Жители сразу трех районов Владимирской области: Вязниковского, Муромского и Меленковского получат пенсии за апрель и май досрочно. Связано это с ожидаемым половодьем. Выплаты выдадут раньше, чтобы люди смогли запастись продуктами питания и предметами первой необходимости до прихода «большой воды».

В марте пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель получат 137 жителей трёх населённых пунктов Вязниковского района: посёлка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы.

В Муромском районе районе соцвыплаты положены 92-м жителям 13-ти населенных пунктов: сел Польцо, Благовещенское и Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково и Сафоново. В Меленковском районе положенные деньги получат раньше 35 жителей деревень Шохино, Анохино, Елино и улицы Заводская деревни Усад.

Всего досрочные выплаты получат 264 человека.

Финансирование досрочной выплаты пенсий и пособий произведут с учетом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма дополнительных выплат составит 6 миллионов 423 тысячи 448 рублей, сообщает Отделение ПФР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, что 30 населенных пунктов Владимирской области могут оказаться отрезанными от «большой земли» этой весной. В зону подтопления рискуют попасть 22 населённых пункта в 14 муниципальных образованиях и 28 участков автомобильных дорог.