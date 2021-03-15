Пассажирка отсудила компенсацию за падение в автобусе

Жительница Владимира, упавшая в автобусе, получит компенсацию за полученные травмы. Деньги выплатит перевозчик — компания «АДМ». Суд встал на сторону пострадавшей, правда, иск удовлетворил частично. Пострадавшая просила компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а выплатят ей 37 тысяч.

Представитель ответчика на судебном заседании вину не оспаривал. Оба автобусных маршрута принадлежат компании «АДМ». Однако заявленную сумму компенсации перевозчик посчитал завышенной, сообщает пресс-служба Фрунзенского суда.

Решение суда вступило в законную силу.

Падение пассажирки в автобусе, причиной которого стало ДТП, произошло в феврале прошлого года. На пересечении улиц Мира и Большой Московской столкнулись два автобуса, в одном из них ехала пострадавшая. От удара женщина упала на пол. На «скорой» ее увезли в травмпункт. Пострадавшая прошла курс лечения, но до сих пор жалуется на боль в руке.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жительница Мурома отсудила деньги у стоматологической клиники за некачественное лечение. В зубе пациентки врач оставил обломок инструмента.