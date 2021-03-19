Парк семьи, любви и верности хотят создать в Вязниках  

В Вязниках может появиться парк семьи, любви и верности, посвящённый князю Петру и его жене Февронии. Новое пространство местные жители хотят видеть на улице Физкультурной. По задумке авторов, в парке найдут место дерево любви, скамейки для влюблённых, мостик молодожёнов, беседка семьи и другие арт-объекты. Чтобы все это реализовать, нужно победить во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след», куда и заявлен проект. Но конкуренция весьма жесткая. На победу претендуют более 1000 проектов из 64 регионов России. Поддержать проекты, разработанные нашими земляками-краеведами, можно на сайте Культслед.рф.

Помимо Вязников на конкурс заявлены еще два арт-объекта от нашего региона. Они могут появиться в поселке Боголюбово Суздальского района и селе Черкутино Собинского района. От Боголюбово на конкурс заявлен проект мемориала князю Андрею Боголюбскому. Установить его хотят на территории церкви Рождества Богородицы.

Жители Черкутино хотят видеть в центре своего села памятник земляку, государственному деятелю Михаилу Михайловичу Сперанскому. Заявки на участие в конкурсе завершатся завтра, 20 марта. К 1 мая организаторы выберут шорт-лист из лучших идей по мнению народного голосования.

Победителей назовут 1 июня.

Напомним, что в 2019 году, благодаря победе в конкурсе, в Юрьев-Польском районе появился «Лыковский шишак» — большой шлем, символизирующий одну из археологических находок недалеко от села Лыково.

Справка. Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» – проект, в рамках которого любой человек может предложить идею арт-объекта в своем городе. Лучшие из них реализуют профессиональные художники и архитекторы.

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