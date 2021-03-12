Память о Татьяне Поляковой предложили увековечить писатели

Во Владимирской области хотят увековечить память Татьяны Поляковой. С такой инициативой выступили ее коллеги. Они предложили установить известной писательнице мемориальную доску во Владимире, где она родилась и жила до последних дней. Об этом ТАСС рассказал председатель владимирского регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин.

— Обязательно увековечим ее память. Мемориальная доска будет. Я думаю, организуем комиссию по наследию в Союзе писателей, и там поставлю вопрос, — отметил Николай Лалакин.

Городские власти, в свою очередь, отметили, что, если от общественности будут поступать предложения, этот вопрос обязательно рассмотрят.

А пока с идеей увековечить память Татьяны Поляковой выступил и писатель Сергей Лукьяненко. Он предложил назвать ее именем литературную премию в жанре детективов.

Владимирская писательница Татьяна Полякова ушла из жизни 8 марта на 62-м году жизни. Несколько лет она боролась с онкологической болезнью. Татьяна Полякова считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг. По ним снято девять фильмов. Вспомнить эти кинокартины поможет тест «Призыва».