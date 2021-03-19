Опасный мост во Владимире заменили временной тропинкой

В микрорайоне Веризино областного центра вышел из строя мост. Он проложен через глубокий овраг. Это единственный путь, по которому пешеходы из-за «Пекинки» могут пройти в основную часть города. Сейчас вместо моста обустраивают временную тропинку. Она лежит вдоль трассы М7. Так что тех, кто по ней движется, могут запросто обрызгать автомобили. Но выбирать не приходится.

Пешеходный мост вышел из строя в начале этой недели.

В середине моста образовался провал асфальта. Конструкцию обследовали. Выводы неутешительные. Восстановить покрытие не удастся — спецтехнике на мост не заехать. Конструкция состоит из металлических опор. За годы эксплуатации те пришли в негодность. Так что мост законсервировали до лета, огородив с двух сторон.

Переправу обслуживает управление ЖКХ города Владимира. Сегодня муниципальные службы расчищали его дублёр ото льда и грязи. Тем, кто идет с улицы Горького, нужно двигаться вдоль жилых домов, потом свернуть на временную дорожку у «Пекинки» и топать по ней до надземного перехода в сторону «Веризино».

Сейчас мэрия ведет переговоры с Упрдором, обслуживающим федеральную трассу. Город просит обустроить временную дорожку по проезжей части. Это возможно, считают эксперты администрации. По их мнению, это более безопасный вариант, чем выбран сейчас.

Мостом ежедневно пользуются сотни владимирцев. Родители водят детей в сад и школу, расположенные на улице Горького. Там же ходят владельцы машин до ГСК. Плюс работники промышленных предприятий, да и просто жители Веризино. При этом тротуаров на данном участке «Пекинки» не предусмотрено.