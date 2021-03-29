Ольга Гребнёва сменила Сергея Шевченко на посту вице-губернатора

С сегодняшнего дня, 29 марта, временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначена Ольга Гребнёва. Она будет курировать социальный блок. На этой должности Ольга Гребнёва сменила Сергея Шевченко. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин.

— Перед ней мною поставлен блок очень непростых и имеющих огромное значение для жителей области задач. Наиболее остро сейчас стоит задача обеспечения всех без исключения льготников области лекарствами. Ольге Гребнёвой предстоит решить проблему, возникшую, в том числе, из-за недостаточного контроля над этим процессом со стороны её предшественника и руководства департамента здравоохранения, — уточнил глава региона Владимир Сипягин.

Ольге Гребнёвой доверили работу трёх департаментов.

Ольга Гребнёва родилась в Астрахани. Закончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Работала на различных должностях в этом же вузе, в лечебных учреждениях Астрахани и Москвы, исполняла обязанности министра здравоохранения Астраханской области, была заместителем министра здравоохранения Московской области.

Ольга Гребнёва будет координировать и контролировать работу трёх департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения. Отметим, что с 18 марта этого года социальный блок Владимирской области разделён на две части. Вторую курирует врио заместителя губернатора Григорий Вишневский. За ним закрепили департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и общественных проектов, комитеты по социальной и по молодёжной политике (до их упразднения) и госинспекцию по охране объектов культурного наследия.