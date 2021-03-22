Офицера наказали условно за гибель подчинённого на стрельбище

Условное наказание получил капитан С. за гибель своего подчинённого. Трагедия случилась в августе прошлого года в Ковровском районе. На плановых занятиях по огневой подготовке в зоне поражения оказался человек — артиллерийский мастер. Он находился за деревянным основанием грудной мишени. Офицер, руководивший занятиями, разрешил стрельбу. Пострадавший получил ранение в грудь, от которого впоследствии скончался. Капитану, проявившему халатность, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Учения проводились на войсковом стрельбище воинской части 30616.

Офицера судили по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Капитан, находясь на исходном рубеже стрельбища, не убедился в отсутствии людей в мишенном поле. Итог — гибель человека. Погибшему был 21 год, служил он по контракту.

Изначально, год назад, в сообщениях федеральных СМИ называлась другая версия происшествия. Например, информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Западного военного округа дало информацию, что солдата случайно застрелил сослуживец во время перезарядки оружия. Военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел. Но, судя по нынешним данным военного следственного отдела по Владимирскому гарнизону, всё разворачивалось по-другому.