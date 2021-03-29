Общественники предложили решение транспортной проблемы во Владимире

Решать проблему с транспортом во Владимире помогают общественники и горожане. По итогам совместных обсуждений активисты Общероссийского народного фронта разработали список мер по выходу из транспортного коллапса. Его уже направили в мэрию. Ответ городские власти обещали дать в течение месяца.
Чтобы избавить город от острой проблемы, общественники предлагают постоянно контролировать интервалы движения и выхода транспорта на маршруты, проверять работу в вечернее время и организовать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.
Общественники также предлагают оптимизировать маршруты с учетом запроса граждан, увеличить количество транспорта в часы пик, создать резервный фонд подвижного состава на случай форс-мажорных ситуаций. Еще одна рекомендация: перейти на брутто-контракты. Это когда пассажир, оплатив проезд, может некоторое время пользоваться различными видами общественного транспорта в пределах Владимира. Такая система хорошо зарекомендовала себя во многих городах страны.
«Болевые точки» города — юго-запад, Юрьевец, Доброе.
Напомним, что в сильные морозы большая часть подвижного состава не выходила в рейсы, интервалы движения увеличились в три-четыре раза, а на пике достигали двух часов. Особенно это ощутили жители спальных районов города.
Эксперты ОНФ провели собственный опрос населения города по транспортному вопросу. В исследовании приняли участие свыше 300 жителей Владимира, из них 95% считают, что необходимо увеличить количество общественного транспорта по их маршруту, а 85% оценивают работу общественного транспорта негативно.
Чиновники объясняют транспортную проблему не только аномальными морозами, но и коронавирусными ограничениями.
— Были введены ограничения из-за пандемии, пассажиропоток снизился в четыре раза, перевозчики стали нести убытки. Это сказалось и на техническом обслуживании подвижного состава, – уточнил начальник управления транспорта и связи администрации города Владимира Юрий Иванов.
Ранее «Призыв» сообщал, что свою оценку работы транспорта во Владимире дала городская прокуратура. Перевозчикам вынесены представления.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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