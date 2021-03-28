Обращения жителей области теряются в сети

Сервис для жалоб работает неэффективно

Новый сервис портала госуслуг «Решаем вместе» мало что решает. Ещё зимой на сайтах структур областной администрации жителей призвали подавать обращения на этот ресурс. Жаловаться можно было по разным поводам: где-то не убрали снег, где-то с уличным освещением непорядок, где-то ямы высыпали на дороге. Жалобы люди начали писать в феврале, ответов нет до сих пор.

 Жалобы через сайты департаментов напрямую направлялись на портал госуслуг.

— Сначала пришла информация, что обращение зарегистрировано. Потом — что передано в работу. Ещё через неделю сообщили, что письмо направлено из одного ведомства в другое. А решения до сих пор нет, — рассказал один из жителей Владимира, воспользовавшийся предложением опробовать сервис.

Кроме того, на сайтах всех департаментов «Белого дома» и территориальных администраций появился раздел с возможностью голосования за различные проекты, а также участия в социальных опросах. Но уже больше месяца этот сервис не работает – находится «на разработке».

Зато набирают популярность сугубо локальные группы в мессенджерах, где активность проявляют работники КТОСов. И через эти ресурсы, создаваемые за минуты, низовая власть реально решает проблемы жителей конкретных территорий. В этих группах есть и депутаты местных советов, что помогает быстрее донести информацию до исполнительных органов.

На ТЭЦ расчищают дорогу и тротуары

В областном центре спросом пользуется городской портал «Владимир — это мы». Для обращения достаточно изложить суть дела, загрузить снимки и указать координаты. Ответ приходит в течение недели. Не всегда с отчётом об уже сделанном, иногда это бюрократическая бумага, но хотя бы видна реакция властей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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