Обращения жителей области теряются в сети

Новый сервис портала госуслуг «Решаем вместе» мало что решает. Ещё зимой на сайтах структур областной администрации жителей призвали подавать обращения на этот ресурс. Жаловаться можно было по разным поводам: где-то не убрали снег, где-то с уличным освещением непорядок, где-то ямы высыпали на дороге. Жалобы люди начали писать в феврале, ответов нет до сих пор.

Жалобы через сайты департаментов напрямую направлялись на портал госуслуг.

— Сначала пришла информация, что обращение зарегистрировано. Потом — что передано в работу. Ещё через неделю сообщили, что письмо направлено из одного ведомства в другое. А решения до сих пор нет, — рассказал один из жителей Владимира, воспользовавшийся предложением опробовать сервис.

Кроме того, на сайтах всех департаментов «Белого дома» и территориальных администраций появился раздел с возможностью голосования за различные проекты, а также участия в социальных опросах. Но уже больше месяца этот сервис не работает – находится «на разработке».

Зато набирают популярность сугубо локальные группы в мессенджерах, где активность проявляют работники КТОСов. И через эти ресурсы, создаваемые за минуты, низовая власть реально решает проблемы жителей конкретных территорий. В этих группах есть и депутаты местных советов, что помогает быстрее донести информацию до исполнительных органов.

В областном центре спросом пользуется городской портал «Владимир — это мы». Для обращения достаточно изложить суть дела, загрузить снимки и указать координаты. Ответ приходит в течение недели. Не всегда с отчётом об уже сделанном, иногда это бюрократическая бумага, но хотя бы видна реакция властей.