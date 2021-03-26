Новую переправу через Оку для М-12 начнут строить летом

В Муроме появится еще один вантовый мост. К его строительству приступят уже летом, а расположен он будет всего в полукилометре от существующего. Об этом сегодня на встрече с жителями Муромского района сообщил заместитель руководителя дирекции М-12 по проектированию Виталий Гуглев.

— Мост будет находиться на расстоянии 500 метров в створе от существующего моста. Нами произведены все необходимые расчеты по оценке их взаимного влияния, по движению речного транспорта. Протяженность нового моста составит полтора километра. Судоходный пролет составит 254 метра. Мост спроектирован вантовый, двухпилонный. Чтобы разгрузить визуальный образ, пилоны на новом объекте будут прямые, он будет выглядеть легче, — цитирует слова Виталия Гуглева портал «Муром24».

М-12 «Москва-Казань» запустят в 2024 году.

Дорожники уточнили, что действующий мост не позволит обеспечить требуемый трафик автотранспорта. Всего же на протяжении трассы М-12 «Москва-Казань» будут построены одиннадцать мостов.

Встреча представителей компании «Российские автомобильные дороги» с населением в Муромском районе — последняя из запланированных на текущей неделе. Накануне строительство автомагистрали обсудили с жителями Владимира.

Участок платного автобана пройдёт в 50 метрах от южного обхода областного центра. В черте областного центра построят 11 километров скоростной дороги. Это будет 4-полосная трасса с разделением встречных потоков, с наружным освещением на протяжении всего пути. Ранее «Призыв» рассказывал, как проходило обсуждение.