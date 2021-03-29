Новоселье откладывается из-за капели с потолка

Новостройку на Смоленской, 8, во владимирском микрорайоне Веризино затопило. Вода капает с потолков, бежит по стенам, проникает через отверстия для труб. Беда грянула, едва дольщики получили долгожданные ключи от квартир. Собственники жилья обратились в «Призыв». Прислали видео и переписку с управляющей компанией. Та приступит к работе 1 апреля. Сейчас все огрехи должен исправлять застройщик.

11-этажный дом в Веризино введен в эксплуатацию осенью 2020 года.

«Призыв» постоянно информировал читателей о перипетиях, связанных с новостройкой на Смоленской. Проблемы были с вводом дома, с передачей квартир дольщикам. Две недели назад вице-губернатор Роман Годунин вроде бы поставил точку в этой теме.

— Все ситуации с обманутыми дольщиками я держу под личным контролем. Ситуации разные, но итог их решения должен быть и будет только один — люди должны въехать в свои квартиры, — написал он на своей странице в Инстраграме.

Чиновник сообщил, что получено разрешение от Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки. Это основание для присоединения дома к электрическим сетям.

Но радоваться оказалось рано. В новостройке 194 жилых помещения. Далеко не все дольщики видели свои квартиры. Но те, кто попал в новые жилые помещения, шокированы. На полу вода, местами столько, что обувь промокает. Жители, наученные горьким опытом, сделали фото и видео протечек. Готовят коллективное обращение в жилищную инспекцию. Пока общаются с управляющей компанией и застройщиком.

— Нам сказали, что на крыше лёд и снег. Пока не растает, ремонт сделать нельзя. Ещё проблема с ливнёвками. Их пробивают, греют феном. Скорее всего, разорвало ещё где-то воронки. Застройщик будет устранять ошибки, воронки загерметизируют. Щитки в четвертом подъезде отключили, чтобы не произошло короткое замыкание. С 1 апреля хотели пустить лифты, но теперь не знают, как и быть, — рассказывают дольщики.

Собственники жилья негодуют. Ждать нет ни времени, ни сил. Люди думали, что к весне уже начнут отделку в квартирах. Но теперь все работы откладываются на неопределенный срок. Дом, говорят дольщики, придётся долгое время сушить и устранять недостатки на крыше. После снега пойдут дожди, и снова жди потопов.