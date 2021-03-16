Новая школа в Коммунаре закупает мебель и готовится к открытию

К лету достроят все шесть новых корпусов школы № 46 во владимирском микрорайоне Коммунар. До начала учебного года там проведут благоустройство территории. А 1 сентября новая школа распахнёт двери ученикам. По проекту она рассчитана на 1100 мест, но уже сейчас руководство говорит о свободных площадях, где смогут разместить ещё, как минимум, 400 человек. Коммунар и соседние микрорайоны растут год от года, поэтому приток учеников гарантирован.

В три учебных корпуса уже завезли мебель и начали закупать оборудование для профильных классов. Два корпуса будут спортивными: в одном — бассейны, в другом — залы для игр с мячом. Третий корпус станет административным с учительской, кабинетом директора, огромным библиотечным центром и столовой с буфетом.

— В нашей школе будет огромная изостудия с панорамными окнами и видом на березки. Площадь — 134 квадратных метра. За стеной — кабинет музыки, он тоже поделён на зоны. Его площадь — 126 квадратных метров, — рассказал «Призыву» директор школы № 46 Евгений Алексеенко.

Дети будут учиться в одну смену. После уроков — спорт и творчество.

Сейчас старый двухэтажный корпус школы посещают 954 ученика, ещё 91 каждый день ездит в школу № 26. Многие родители из загородных микрорайонов возят детей в близлежащие школы, потому что в той, за которой закреплены, элементарно нет места. С нового учебного года его хватит всем.

Отдельного внимания заслуживает актовый зал с амфитеатром. В мэрии уверены, что из него можно сделать социальный кинотеатр на все загородные территории. Нужен только качественный проектор. Заявку на его приобретение направили в Фонд кино.

Старое здание школы снесут в мае. На его месте появится стадион. Начальная школа закончит учебный год досрочно, среднее звено уйдёт с апреля на дистанционное обучение, а выпускные классы переедут в школу № 26.

Родители учеников школы № 46 с нетерпением ждут открытия новых корпусов. Единственное, что попросили у городских властей, — увеличить парковку для автомобилей. Многие взрослые уже готовы записываться в секции спортивных корпусов. Такая возможность у них появится уже осенью.

Справка. Во Владимире в последние годы выстроено два образовательных объекта: школа № 49 в юго-западном микрорайоне и спортивный корпус со столовой школы № 42 в Юрьевце. В следующем году начнется строительство школы в Веризино. Проект будет типовым, по примеру школы в Коммунаре. Корпуса выстроят по соседству с детсадом в многоэтажной части микрорайона.