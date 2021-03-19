Назначен новый управляющий Владимирским отделением Сбербанка

Новым руководителем Владимирского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк назначен Виталий Дорошенко, ранее занимавший должность управляющего в Ивановском отделении ПАО Сбербанк. Об этом сообщил Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк в своем аккаунте в Instagram.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Перед командой отделения стоят амбициозные задачи. Виталий зарекомендовал себя как профессионал, он имеет опыт руководства различными направлениями банковской деятельности. Уверен, что его опыт и лидерские навыки станут новым стимулом в развитии Владимирского отделения и помогут достичь новых высот».

Виталий Дорошенко окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище, Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция», Ивановский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень МВА Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Успешно прошел обучение по совместной программе Корпоративного университета Сбербанка и школой бизнеса INSEAD «Сбербанк 500», а также в Лондонской бизнес-школе по программе LBS – Развитие руководителей высшего звена.

Свою карьеру в Сбербанке Виталий Александрович начал в 2001 году с должности руководителя юридического отдела Ивановского отделения ПАО Сбербанк. Работал на позиции заместителя управляющего в Ивановском отделении и Головном отделении по Московской области Среднерусского банка. С 2016 года Виталий Дорошенко возглавлял Ивановское отделение Сбербанка в должности управляющего.