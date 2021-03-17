Начались переговоры по размещению приютов для животных в районах

1 апреля областной департамент ветеринарии презентует дорожную карту решения «собачьего вопроса». В документе пропишут, каким образом во Владимирской области будут отлавливать и содержать оставшихся без хозяев четвероногих. Сейчас ведутся переговоры с территориями, где потенциально могут расположить приюты. Об этом на заседании аграрного комитета Законодательного Собрания области сообщил заместитель губернатора региона Александр Ремига.

Полномочия по отлову бездомных животных и ответственность за строительство и содержание приютов официально переданы в ведение области. Раньше за это отвечали муниципалитеты. Отвечали по-разному, преимущественно плохо. Практически во всех муниципальных образованиях время от времени возникали жалобы на то, что на улицах много бродячих животных и люди подвергаются опасности.

Для решения проблемы бездомных животных создадут дорожную карту приютов.

Ситуацию усугубляет то, что отношение к бездомным животным — вопрос не только хозяйственный, но и этический. Практически везде встречаются как оголтелые ненавистники бродяжек (главным образом, собак), так и защитники, иногда столь же непримиримые. Первые ратуют за то, чтобы уничтожать бездомных зверей под корень, другие готовы подкармливать бедолаг, забывая о том, что их вдобавок надо отлавливать и стерилизовать.

Большой плюс в том, что во Владимирской области в последнее время появилось много деятельных зоозащитников, вносящих в дело регулирования собачьей популяции больший вклад, чем оплаченные «службы очистки». Они сами отлавливают собак, изыскивают средства на стерилизацию и вакцинацию, организуют передержку и пристройство.

По-хорошему, именно силы волонтёров надо бы привлечь для решения «собачьего вопроса», организовав государственно-частное партнёрство. Пока нет дорожной карты, нельзя сказать, реализуют ли областные власти эту идею или будут действовать сами (что наверняка будет хуже, ибо казённое отношение без душевного порыва, понятно, менее эффективно).

Справка. Пока во Владимирской области специализированных приютов для содержания бездомных животных, которые соответствуют требованиям федерального законодательства, нет. Поэтому стаи четвероногих никем не контролируются. Ранее «Призыв» рассказывал о том, как от укуса собаки пострадала школьница.

Плохо ещё и то, что многие местечковые активисты (не скажу, политики) захотят как-то засветиться на острой теме. В Собинском районе, например, где потенциально может разместиться приют для бездомных животных, некоторые уже затеяли опросы населения по этому поводу, хотя, как говорится, ещё ни коня, ни возу. И кто знает, каких провокаций ещё ждать впереди?