Мощное потепление ворвется во Владимирскую область

Во Владимирскую область придет долгожданная весна. Синоптики заверяют: зима, наконец-то, сдаст свои позиции. Потеплеет уже в грядущие выходные. В субботу, 13 марта, правда, еще будет прохладно: -2 градуса днем. Но после аномальных мартовских морозов эта температура уже не пугает. В воскресенье, под финал масленичной недели, ожидается уже +3 градуса. Положительные дневные температуры прогнозируются в течение всей следующей недели. А вот ночами еще будет морозно.

Температура марта вернется в рамки климатической нормы.

А вот солнца синоптики пока не обещают. Новый циклон, который будет оказывать свое влияние на погоду, вместе с теплым воздухом принесет осадки. Будет преимущественно пасмурно.

— Характер погоды существенно изменится. На фоне усиления ветра облака затянут небо, пойдут осадки, сначала в виде снега. Температура будет быстро повышаться и станет положительной. Снег перейдет в мокрый снег и дождь, осадки будут небольшой интенсивности. Снежный покров будет таять, — сообщили «Интефаксу» специалисты Гидрометцентра РФ.

А пока порадуемся потеплению. Грядущие выходные обещают быть очень насыщенными, и морозы совершенно не нужны. «Призыв» предлагает своим читателям варианты интересного отдыха. Все яркие события собраны в нашей афише.