Молодцы, девчонки! Наши футболистки впервые сыграли на первенстве России

Юные футболистки из Владимира впервые приняли участие в первенстве России. Дебют оказался успешным. Команда 2009-2010 годов рождения заняла третье место. И это при том, что соперники были серьезные: команды, входящие в структуру профессиональных футбольных клубов и спортивных школ олимпийского резерва. Всего же наши спортсменки принимали участие в трех возрастных категориях: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения.
Соперниками наших футболисток стали команды из Костромы, Ярославля, Кирова и Вологды.
Первенство России проводила ассоциация мини-футбола «Золотое кольцо». Соревнования прошли в Ярославле. Нашу область представляли воспитанницы первой футбольной школы для девочек «Сириус». Она открылась во Владимире в сентябре 2019 года.
Впереди у наших футболисток новые турниры как в рамках Владимирской области, так и за её пределами. Пожелаем им удачи!
Ранее «Призыв» предлагал своим читателям пройти тест на знание истории владимирского футбола.
Ольга Ефремова
Фото предоставлены ДЮСШ по футболу «Сириус»
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