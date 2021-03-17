Место для памятника Андрею Боголюбскому выберут владимирцы

Жителям Владимира предлагают выбрать место для установки памятника великому князю Андрею Боголюбскому. На обсуждение общественности занимающаяся этим вопросом рабочая группа вынесла два варианта: улицу Луначарского и Мира – между областной администрацией и новым зданием арбитражного суда. Голосование пройдёт на официальном сайте администрации Владимира. Завершить его планируют к началу мая.

После определения места будет объявлен повторный конкурс на проект памятника. Рабочая группа единогласно посчитала, что выбранный в 2012 году вариант монумента не впишется ни в одно из предлагаемых мест. При разработке нового проекта памятника нужно будет учесть и дизайн-проект выбранной территории.

Голосование продлится до начала мая.

Вариант размещения памятника князю на улице Мира в «Белом доме» считают более символичным. Это место объединения всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Также этот участок составит со сквером имени 75-летия Владимирской области единый ансамбль. Через дорогу располагается парк у Дворца детско-юношеского творчества, который также планируют благоустроить.

— Памятник великому князю Андрею Боголюбскому, который внёс огромный вклад не только в развитие Владимира, но и в становление всего государства Российского, здесь, на мой взгляд, будет весьма уместен. Нужно ускориться в вопросе выбора места для памятника, и так уже сколько времени прошло, – считает заместитель губернатора региона Роман Годунин.

Справка. Конкурс на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому был объявлен в июне 2011 года. Участие в нем приняли известные архитекторы. Из девяти отобранных работ в финал прошли две. Один проект памятника создал скульптор Илья Шанин и архитектор Яков Борисов, второй – скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко. В конце мая 2012 года конкурсная комиссия отдала предпочтение работе Игоря Черноглазова и Евгения Усенко.

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