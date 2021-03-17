"Белый дом" зимой

Место для памятника Андрею Боголюбскому выберут владимирцы

Пока рассматриваются два варианта

Жителям Владимира предлагают выбрать место для установки памятника великому князю Андрею Боголюбскому. На обсуждение общественности занимающаяся этим вопросом рабочая группа вынесла два варианта: улицу Луначарского и Мира – между областной администрацией и новым зданием арбитражного суда. Голосование пройдёт на официальном сайте администрации Владимира. Завершить его планируют к началу мая.

После определения места будет объявлен повторный конкурс на проект памятника. Рабочая группа единогласно посчитала, что выбранный в 2012 году вариант монумента не впишется ни в одно из предлагаемых мест. При разработке нового проекта памятника нужно будет учесть и дизайн-проект выбранной территории.

Голосование продлится до начала мая.

Вариант размещения памятника князю на улице Мира в «Белом доме» считают более символичным. Это место объединения всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Также этот участок составит со сквером имени 75-летия Владимирской области единый ансамбль. Через дорогу располагается парк у Дворца детско-юношеского творчества, который также планируют благоустроить.

Памятник великому князю Андрею Боголюбскому, который внёс огромный вклад не только в развитие Владимира, но и в становление всего государства Российского, здесь, на мой взгляд, будет весьма уместен. Нужно ускориться в вопросе выбора места для памятника, и так уже сколько времени прошло, – считает заместитель губернатора региона Роман Годунин.

Справка. Конкурс на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому был объявлен в июне 2011 года. Участие в нем приняли известные архитекторы. Из девяти отобранных работ в финал прошли две. Один проект памятника создал скульптор Илья Шанин и архитектор Яков Борисов, второй – скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко. В конце мая 2012 года конкурсная комиссия отдала предпочтение работе Игоря Черноглазова и Евгения Усенко.

Ранее «Призыв» рассказывал о самых засекреченных памятниках Владимира, которые вы никогда не посетите с экскурсией.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68
в Viber или WhatsApp