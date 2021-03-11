Месси увез из Гжели кумган, а Третьяк – веселого снеговика

Однажды известный советский комментатор Николай Озеров, большой поклонник народного промысла гжель, приехал на Гжельский фарфоровый завод и попросил молодого художника Сергея Симонова создать символ хоккейного турнира на приз газеты «Известия». Это должен был быть забавный и озорной герой, точно связанный с Россией.

Приз планировалось вручать лучшим бомбардирам указанного ежегодного хоккейного турнира, который по своим масштабам приравнивался к малому чемпионату мира. Россия, конечно же, ассоциировалась с гжелью, а хоккей — со снеговиком. И в творческом союзе Озерова и Симонова родился вот такой герой. Помните его?

На прошлой неделе мы начали большое путешествие в историю гжельского промысла, узнали о его связи с фарфоровой империей фабрикантов Кузнецовых, об изобретении уроженцем Суздаля, горным инженером Дмитрием Виноградовым рецепта русского фарфора и побывали на производстве. Подробнее об этом можно почитать здесь. Сегодня же мы, как и обещали, продолжаем нашу виртуальную экскурсию.

Итак, кому из звезд мирового хоккея вручали гжельских снеговиков, при каких обстоятельствах знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси увез из России бело-голубой кумган (чайник в форме кувшина), как расписываются и обжигаются гжельские изделия, расскажем во второй серии программы «Точка на карте». В роли народных экскурсоводов выступили: ведущая Оксана Завьялова, гжельский краевед Светлана Соловьева и заслуженный художник России, создатель хоккейных снеговиков Сергей Симонов.

0:55 – чем отличается художник от живописца;

1:25 – увидите, как неприглядно выглядит оксид кобальта до обжига;

1:41 – живописец Анна Виноградова из гжельской династии расписывает изделия;

2:23 – зачем нужна глазуровка и при чем тут уроженец Суздаля Дмитрий Виноградов;

3:44 – обжиг, или чудесное превращение серого кобальта в небесно-синий;

4:35 – как связаны гжель, Высоцкий и спортивный комментатор Озеров;

5:25 – как выглядит гжельская валюта;

6:06 – гжель, хоккей и снеговик;

7:44 – как выглядит кумган Лионеля Месси;

8:13 – чайник с натуралистичным медведем;

8:37 – об истории цветной гжели;

9:15 – заглянем в фирменный магазин при заводе и узнаем, как выбирать гжель.

Хоккеист, музыкант, кардиолог

Снеговики – одно из самых популярных изделий Гжельского фарфорового завода. Как мы уже говорили, все началось с хоккея. За всю историю турнира на приз газеты «Известия» гжельского зимнего весельчака получили многие мировые звезды: сувенир точно есть дома у канадца Бобби Халла, наших соотечественников Владислава Третьяка и Вячеслава Фетисова. А четыре экземпляра хранятся сейчас в Зале хоккейной славы в Торонто (Канада). Интересно, что в руках забавный герой держит нечто среднее между клюшкой, гитарой и бутылкой. Весело и энергично!

Сегодня на заводе продолжают делать снеговиков, в том числе с контрабасами и гармошками.

Есть снеговик с сердцем в руке, он был изготовлен по просьбе врачей-кардиологов, которые тоже захотели получить такой трогательный символ своей профессии.

Гжельская валюта

Наиболее интересные экспонаты выставлены в исторической комнате, которая расположена в отдельном помещении на производстве. Жемчужина коллекции – знаменитый гжельский самовар-шкатулка авторства Азаровой.

Самовар в форме шкатулки прославил гжель на весь мир. Сувенир дарили зарубежным дипломатам и звездам.

На экскурсии по исторической комнате нам рассказали, что с помощью этого сувенира открывались двери в самые высокие кабинеты и решались самые неразрешимые вопросы. Выпускался самовар в трех вариантах: розовый в золоте, синий в золоте и просто синий. Цена была соответствующая: 25, 15 и 10 рублей. Немалые деньги. Но и они здесь решали не все: достать такую шкатулку было крайне сложно. Дефицит, знаете ли… Поэтому вокруг этих самоваров царил просто бешеный ажиотаж.

Чайник для Месси

Помните, в 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Съехались звезды со всего мира. А аргентинец Лионель Месси как раз отмечал день рождения.

По этому случаю на гжельском заводе и был изготовлен победный кумган с венчающим его футбольным мячом. Аргентина тогда ничего не заняла, но Лионель все равно остался доволен: ведь он увез с собой домой частичку России, которая воплотилась вот в этом необычном русском подарке.

И действительно, когда смотришь на бело-голубую гжель, сразу понимаешь, что это о Родине. Малой или большой — неважно. В широких гжельских мазках, в цветущих синих розах – вся щедрость и гостеприимство русской души, ее глубина, певучесть и широта. Так что, если вы тоже вдохновились темой гжели, то моно съездить в Московскую область на производсто и увидеть все своеми глазами.

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