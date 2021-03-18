Меримся лужами. Жители Владимира сообщают о потопах во дворах

С приходом весны жители Владимира сели в одну большую лужу. Воды на улицах областного центра так много, что впору объявить конкурс на самую глубокую впадину. В числе абсолютных лидеров — лужа в историческом центре города. На улице Златовратского разлилось настоящее море. В длину лужа не меньше 10 метров, а шириной во всю проезжую часть. А если взять в руки линейку, то можно намерить ее глубину в 25 сантиметров. Чтобы не затопило дом, местные жители три раза в день берутся за лом.

— Чтобы вода уходила, я постоянно пробиваю канавки. А куда я ее дену, к себе в подвал? Сегодня я два часа работал с ломом. Лужа была по колено. Ливневок нет, лужа стоит. И это ведь много лет уже такая картина, — рассказал «Призыву» местный житель Алексей. — А тут ведь еще дети ходят из 14-й школы. Мы жаловались, но лужа как была здесь, так и есть. Каждую весну.

Составить конкуренцию этой луже может потоп на улице Юбилейной. Вода стоит на пешеходном тротуаре. Рядом детская площадка. Но добраться до нее, не замочив ноги, невозможно. Все, что тает, остается во дворе. Но такие водные процедуры местных жителей вряд ли радуют.

Рассказами о глубоких лужах жители города делятся в Интернете. Люди сообщают, что под водой в большинстве случаев корка льда. Ладно, промочишь ноги, можно искупаться полностью. Так за несколько минут водные процедуры приняли дети, спешащие на занятия.

— Сегодня около школы № 9, гимназии № 23 и садика № 33 детям не пройти, лужи везде, внизу лёд. При мне только три ребенка упали, около школ и садика не убрано, не организован переход, — написал в комментариях под постом о лужах Кирилл Кавелин.

Проблему не отрицают и в мэрии. Согласно информации, размещенной на сайте администрации города, оттоку талых вод может препятствовать лед на решетках ливневой канализации. Сейчас специалисты «Владимирводоканала» занимаются их очисткой. Параллельно откачивается вода с городских тротуаров и дорог. Сегодня на этих работах заняты 2 единицы спецтехники и 20 работников предприятия.

Кроме того, в мэрии сообщают, что жители города могут подать заявку на откачку воды. Обратиться можно через интернет-портал «Владимир — это мы», а также позвонив в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону 53-49-09.

Ранее «Призыв» сообщал, когда в регион придет 15-градусное тепло.