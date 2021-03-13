Мечта советского интеллигента: семья дизайнеров из Владимира восстанавливает «сталинку»

— Два двадцать.

— Что два двадцать?

— Потолки стали делать два двадцать. И людишек специальных вывели.

Это диалог из фильма Павла Лунгина «Такси-блюз». Он в целом о том, что обмельчал русский человек, а значит, в высоких потолках не нуждается. Действительно, даже сейчас в современных домах на высоте квартир экономят. Потолки под три метра во Владимире встречаются только в премиальных новостройках и домах, возведённых при Сталине. Про одну такую «сталинку», её новых владельцев и особенности ремонта в старой квартире и будет история.

(Не)хорошая квартира

Ни то, что дом, в котором Дарья Аркатова с мужем купили квартиру, имеет номер 13, ни то, что за 85-летнюю историю «сталинки на Дворянской» там вполне могли завестись привидения, ни то, что дом стоит на месте старого кладбища, новых владельцев не пугает.

«Привидения могут и в новостройках жить».

Дарья знает, о чем говорит. Они с мужем успели пожить и в новостройках, и в хрущевках, и в брежневках. Квартира на Дворянской — их первое собственное жилье. Все до этого были съемные.

— Эту квартиру мы видели в объявлениях, но риэлтор нам почему-то не хотел ее показывать. Мы посмотрели все «сталинки» в городе: и в центре, и на Горького, а эту от нас как будто прятали, мол, там все сложно. Но нас к ней тянуло и все, — вспоминает Дарья.

Позже Даша с мужем узнали, что владелица квартиры на Дворянской сама является риэлтором, поэтому другие ее коллеги по цеху про «сталинку» молчали. Юрист, к которому новым владельцам посоветовали обратиться, тоже оказался в родственных связях со старой хозяйкой. Все было сложно и запутанно.

— Не хотелось бы после покупки обнаружить, что мы не являемся владельцами квартиры, поэтому на юристов и оформление в итоге мы денег не жалели. Зато теперь точно знаем: она наша! — рассказывает Дарья.

Бывшие жильцы

Даша вспоминает, как в процессе оформления недвижимости она, проходя под своим будущим балконом, увидела, что на нём курит какая-то женщина.

— Я тогда так расстроилась, — говорит Дарья. — Как так — на моем балконе, в моей квартире кто-то стоит и курит!

В целом, всё, что новые владельцы знали о прежних, — это то, что кто-то из них риэлтор, а кто-то юрист, кто-то курил на балконе, а кто-то застелил старинные полы пошлым линолеумом, который Даша с мужем отрывали своими руками. Зато целую историю Дарья может рассказать о тех, кто жил в её квартире ещё раньше и, скорее всего, был самым первым владельцем. В процессе ремонта они с мужем нашли много интересного: набор карандашей фабрики «Сакко-и-Ванцетти», детские игрушки, старые костяшки домино и, главное, несколько фото, на которых постоянно появлялась одна и та же женщина.

— Наверное, она училась или преподавала в Мальцовском училище (сейчас авиамеханический колледж, находится через дом от дома Дарьи. — Прим. ред.), мы нашли номерки из их гардероба под нашими полами, — говорит Даша.

Белый холст

Карандаши фабрики «Сакко-и-Ванцетти» Дашин муж хочет залить плексигласом и повесить на стену как декоративное панно. Все найденные фотокарточки они тоже планируют восстановить, вставить в рамки и украсить ими стены.

— Это память квартиры, и мы обязаны ее сохранить, и в целом это нам кажется очень стильным, — говорит Дарья.

Стены новые владельцы «сталинки» решили оставить белыми, а потом украшать их своими силами. Первые экспонаты — карандаши и фотографии. Дальше картины Дашиного мужа: он художник.

— В детской на стенах мы разрешим рисовать дочке, ей три, и она, возможно, тоже будущая художница, — говорит Дарья.

Сохраняя историю

Белыми Даша оставит не только стены. В квартире не будут делать натяжные потолки. Будущие владельцы пытаются восстановить старые — особое внимание лепнине.

— Раз уж нам досталась квартира с трехметровыми потолками, то пусть они будут как в прежние времена. Современные натяжные конструкции испортят весь флер, — говорит Дарья.

Сохранить новые владельцы решили и пол. Старинные высушенные балки будут покрывать лаком и выкладывать обратно. Для этой работы у Дарьи даже есть мастер на примете. Он уже делал похожий проект в квартире у Дашиной подруги, которая купила «сталинку» постарше, 1936 года, на улице Горького.

Грех стеклить балкон

— А вот и наш замечательный балкон, — продолжает Дарья экскурсию по квартире, — нам предстоит еще много работы по его реставрации, но мы ни за что не будем его стеклить. Я считаю, что стеклить балконы в историческом центре — грех.

Фасад дома номер 13 по улице Дворянской действительно испорчен несколькими застекленными балконами, парочкой кондиционеров и несуразными вывесками салона красоты, кафешки, магазина. По словам местных жителей, арендаторы въехали в историческое здание без необходимых разрешений и теперь его буквально разрушают, то затапливая подвал, то засоряя канализацию, то убирая перегородки.

Даша и ее муж делают хорошее дело, пытаясь сохранить прежний облик квартиры: бережно относятся к истории дома, к его внешнему виду. Было бы в нашем городе побольше таких осознанных домовладельцев, глядишь, и несуразностей вроде закрашенного панно и вентфасадов станет меньше.