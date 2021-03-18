Мать-героиня из племени ясов. Почему её чтут во Владимире

«Того же месяца марта во второй день постриглась великая княгиня Всеволодова в монашеский чин в монастыре Святой Богородицы, который создала сама… и проводил ее сам великий князь Всеволод… и сын его Георгий, и дочь Всеслава… и нельзя было смотреть на их горе. И был при проводах епископ Иоанн, и Симон игумен, отец ее духовный, и другие все игумены и чернецы, и все бояре и боярыни, и монахини из всех монастырей, и граждане все проводили со слезами многими до монастыря, так как она была до всех чрезмерно добра». Так гласит Троицкая летопись о прощании владимирцев с великой княгиней Марией, женой Всеволода Большое Гнездо.

Замечательна личность этой героической женщины. Немного сведений дают о ней летописи и другие древние источники, зато начертывают полный нравственный образ этого светлого человека, достойной супруги, мудрой и ласковой матери, воспитавшей многочисленное благочестивое семейство, истинной христианки, переносившей с кротким терпением многолетнюю тяжелую болезнь.

Из язычества в христианство

В Ипатьевской летописи под 1182 годом свояченица Всеволода Большое Гнездо, следовательно, сестра Марии, называется ясыней. Поэтому можно предполагать, что великая княгиня была нерусского происхождения, а принадлежала к племени ясов. Племя это, подобно половецкому, кочевало в южных пределах нынешней России.

Степенная книга называет великую княгиню Шварновной, или Сварновной. Скорее всего, ясский князь Шварн, родитель Марии, был взят в плен Романом Мстиславичем в 1161 году, принял христианскую веру, вступил в русскую дружину и сделался русским боярином. Такое предположение может быть вероятным потому, что князь Изяслав Давидович, в числе бояр которого упоминается Шварн, был тестем старшего брата Всеволода Георгиевича, при котором в юности жил будущий великий князь в Южной Руси.

Первое упоминание о Марии Шварновне встречается в летописях под 1175 годом. Повенчались они со Всеволодом Георгиевичем в 1174-м. Через год владимирский князь Михаил Георгиевич скончался, и Всеволод немедленно был призван для занятия великокняжеского престола. Владимирцы торжественно его встретили и клялись быть верными ему и его детям. Но Всеволоду Георгиевичу первые лет семь своего княжения пришлось с оружием в руках защищать свои права. Зато потом он стал могущественнейшим властителем русской земли, усмирявшим пагубные распри властолюбивых князей и во многом осуществившим великую мысль своего брата Андрея Боголюбского о соединении всей русской земли под самодержавной властью одного великого князя. Много Всеволод занимался и мирным благоустройством своих областей, строил храмы и монастыри, возводил укрепления.

Но и самой Марии летописи приписывают многие из добродетелей, которые восхваляются в ее супруге. Она была воспитана «от детскаго возраста в страхе Божием, любила правду, воздавая честь епископам, игуменам и чернецам и пресвитерам, и любила черноризцев и подавала им потребное, ибо была нищелюбива и страннолюбива; печальных и нуждающихся и больных, всех таковых утешала и подавала им потребное».

Дети Марии

По летописям известно, что у великокняжеских супругов было 12 детей: восемь сыновей и четыре дочери. К сожалению, в детстве скончались двое сыновей и две дочери.

Самой старшей была Всеслава , родившаяся в 1170-х годах. В 1187 году она была отдана замуж за Ростислава, сына Ярослава, князя Черниговского.

, родившаяся в 1170-х годах. В 1187 году она была отдана замуж за Ростислава, сына Ярослава, князя Черниговского. Второй, по историческим указаниям, была Собислава . Она родилась в 1179 году и скончалась в детстве.

. Она родилась в 1179 году и скончалась в детстве. Затем, около 1181 года, родилась дочь Верхуслава , которая в 1189 году, будучи только 8 лет, была выдана родителями замуж за сына белгородского князя Ростислава Рюриковича. Браки несовершеннолетних нередко допускались для того, чтобы закрепить дружбу между князьями — родителями вступающих в брак. Причем, отпуская Верхуславу, родители много плакали, так как, по выражению летописи, она «мила им была и очень молода».

, которая в 1189 году, будучи только 8 лет, была выдана родителями замуж за сына белгородского князя Ростислава Рюриковича. Браки несовершеннолетних нередко допускались для того, чтобы закрепить дружбу между князьями — родителями вступающих в брак. Причем, отпуская Верхуславу, родители много плакали, так как, по выражению летописи, она «мила им была и очень молода». Только в 18 мая 1185 года родился у великой княгини первый сын Константин , получивший за свою просвещенность прозвание «мудраго» и ставший великим князем владимирским.

, получивший за свою просвещенность прозвание «мудраго» и ставший великим князем владимирским. 2 мая 1187 года родились у Марии два сына Борис и Глеб, которые оба умерли в младенчестве.

которые оба умерли в младенчестве. 27 ноября 1189 года родился Георий (Юрий) — тот самый великий князь, который героически сложил свою голову в битве с татарами на реке Сити и причислен церковью к лику святых.

— тот самый великий князь, который героически сложил свою голову в битве с татарами на реке Сити и причислен церковью к лику святых. 8 февраля 1191-го появился на свет Ярослав, первый собиратель земли русской после погрома монгольского и отец Александра Невского.

Вероятно, в 1191-1194 годах родилась у Марии дочь Елена , скончавшаяся 30 декабря 1203 года и погребенная в новоустроенном тогда великой княгиней монастыре во Владимире.

, скончавшаяся 30 декабря 1203 года и погребенная в новоустроенном тогда великой княгиней монастыре во Владимире. 25 октября 1194-го родился сын Владимир , бывший впоследствии князем в Москве, Переяславле и Стародубе на Клязьме.

, бывший впоследствии князем в Москве, Переяславле и Стародубе на Клязьме. 27 марта 1196 года родился Святослав , строитель Георгиевского храма в Юрьеве-Польском, существующего и доныне, князь в Новгороде, Юрьеве-Польском, Переяславле и Суздале, временно занимавший даже великокняжеский престол и участвовавший в битве с татарами на реке Сити.

, строитель Георгиевского храма в Юрьеве-Польском, существующего и доныне, князь в Новгороде, Юрьеве-Польском, Переяславле и Суздале, временно занимавший даже великокняжеский престол и участвовавший в битве с татарами на реке Сити. В 1197-1198 году у великокняжеской четы родился последний ребенок — сын Иван. Он стал основателем рода удельных князей Стародубских, который в дальнейшем дал России многие прославленные в истории фамилии.

Тяжкая болезнь и основание монастыря

На долю супруги великого князя, кроме благочестивого воспитания подрастающих чад своих, приходились дела благотворительности. И Мария выполняла их с истинно христианской любовью и ревностью. В «Истории Российской с древнейших времен» В.Н. Татищева говорится, что после пожара 1185 года, когда, по выражению летописца, «погоре бо мало не весь город и церквий числом 30 и 2 и соборныя церкви Святыя Богородицы золотоверхая, юже бе украсил благоверный князь Андрей, тогда и великокняжеский дворец послужил жертвой пламени; Великий князь немедленно озаботился возобновлением святых церквей и раздачей неимущим погорельцам на построение жилищ из собственнаго имения, княгиня же преимущественно убогим раздавала, хотя уборы ея богатые едва не все погорели».

Все скорби и бедствия служили только приготовительным испытанием для благочестивой княгини.

После рождения последнего сына Мария заболела тяжким недугом и страдала им до самой своей кончины 7-8 лет. Никоновская летопись и Степенная книга называют эту болезнь «великою»: «и лежала в немощи семь лет, и никакого слова хульнаго не произнесла, но благодарно терпя, часто молясь, и поминала праведного Иова, сказавшаго: если мы могли благое принять от руки Господни, то неужели не стерпим злаго».

В болезни всей душой обращалась великая княгиня к Богу и в 1200 году совершила то великое дело благочестия, которое остается нерушимым и благим и доныне. Она основала во Владимире на горе над маленькой речкой Лыбедью женский монастырь. В Степенной книге Марии приписывается собственно покупка земли для устроения монастыря, а о постройке церкви позаботился ее супруг. Но великая княгиня, вероятно, употребила немало своих средств на устроение всего монастыря в дополнение к средствам, затраченным на то ее супругом. Она хотела в этой обители приготовить самой себе тихое пристанище для последних дней своей жизни и место упокоения для своего тела по смерти.

Построив монастырь, многострадальная княгиня однако медлила поселиться в нем, вероятно, потому, что желала не отделяться до времени от своих детей и продолжать их воспитание. Историк Татищев свидетельствует, что часто созывала своих детей болящая княгиня и что «много поучала их, как им жить в мире и любви, людей право судить».

Почувствовав приближение своей кончины, она созвала к себе сыновей своих и высказала им свои последние наставления. Эту прощальную беседу умирающей княгини передают Степенная книга, Никоновская летопись и Житие св. Георгия.

«Сыновья мои любезные, вот я хочу отойти от света сего: имейте между собою любовь: Бога бойтеся всею душой своей; епископам, иереем и диаконом и всякому чину священническому не стыдитесь подклонять главы, потому что они пастыри словесных овец и предстоятели тайной Его (Божией) трапезе. И в монастырях поусердствуйте взыскать домы святых и принимайте от них (святых) молитвы и благословения. Особенно же всякого монаха не минуйте без поклона. Больных посещайте, алчущих и жаждущих накормите и напоите, нагих одевайте, имейте чистоту в себе; пост и молитву любите, начеже милостыню, ибо она поставит вас пред Богом. И наклоняйте голову пред всяким старейшим среди васу и не давайте сильным обижать меньшиху совершайте суд (на защиту) сироте, оправдайте вдову, трезвость имейте, гордость возненавидьте, ибо она и ангелов свела с неба».

Немеркнущая память

Вскоре последовали печальные проводы великой княгини в устроенный ею монастырь. «Везли ее на санях, — повествует историк Татищев, — за нею шел великий князь и все дети их, бывшие тогда во Владимире, и множество народа. Все неутешно плакали, каждый как по матери, ради ее мудрости и великой всем милости и щедрот». Через 18 дней после пострига в монашки Мария преставилась. Погребена она была в нише на северной паперти Успенского собора основанного ею монастыря. Но в более позднее время, при строительстве северного придела Успенского храма, гробница оказалась в Благовещенском приделе храма.

Великая княгиня Мария была прославлена в Соборе Владимирских святых. В Успенском Княгинином монастыре, основанным ею, 19 марта отмечают день памяти святой Марии Владимирской. Многие верующие почитают святую княгиню, молятся ей и получают от нее помощь.

А место на северной окраине Владимира, где, по преданиям, стоял загородный дворец Марии Шварновны, до сих пор называется Марьинкой. Сейчас это район частной застройки во Владимире, а когда-то это была деревня с помещичьей усадьбой. Пожалуй, это самый большой памятник великой княгине.