Массовое заболевание детей в Суздале изучила прокуратура

Проверка прокуратуры прошла в Суздале в связи с массовым заболеванием детей. Они посещают детский сад № 2. Родители обратились с жалобами: у малышей наблюдались высокая температура, тошнота, рвота, диарея. Ребятам потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошёл в начале этого месяца.

2-3 марта у 15 детей проявились симптомы массового отравления, сообщила прокуратура области.

Законники вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Владимирской области посетили детский сад, в частности пищеблок. Отобрали образцы для исследований. Лабораторная экспертиза показала: в смывах с образцов пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки и St.Aureus (стафилококк).

— Главе администрации Суздальского района внесено представление о незамедлительном устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения троим сотрудникам детского сада объявлены выговоры, — говорится в пресс-релизе облпрокуратуры.

По постановлению прокурора возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении руководства детского садика. Устранение нарушений и проведение санитарных работ взято на контроль межрайонной прокуратуры.

Стафилококк — микроорганизм, способный вызывать гнойно-воспалительные заболевания у человека. Свое название получил из-за особенности роста в виде виноградных гроздьев (от греч. staphylem — виноград и kokkos – зерно). Впервые стафилококк был выделен французским микробиологом Луи Пастером в 1880 году.