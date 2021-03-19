Мартовских котов соберут в центре Владимира

Выставка члена Международного художественного фонда Александра Захаренко создана вокруг одноимённой картины, которую художник рисовал специально для конкурса. Работа выполнена в стиле символизма. В этой же манере выполнено несколько других произведений экспозиции. Но необычны не только сюжеты Александра Захаренко, но и его техника. Большая часть картин написана обыкновенной столовой вилкой. На некоторых работах даже хорошо различимы следы этого нетипичного художественного инструмента.

Кроме фантастических картин, на выставке можно найти много работ, посвященных особым местам нашей Родины. «Я оттолкнулся от идеи конкурса и решил на этой выставке показать только те места, которые связаны с Россией. Например, Мстёру, Гороховец, Великий Устюг, а также Оптину Пустынь, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме, Церковь Успения на Волотовом поле и многие другие», — рассказал художник.

Его работы находятся в штаб-квартирах ЮНЕСКО и ОБСЕ, городской галерее города Франкфурт на Майне, частных собраниях Австралии, Америки, Канады, Беларуси, Бельгии, Вьетнама, Германии, Италии, Франции и других стран мира.

Центр пропаганды изобразительного искусства: ул. Б. Московская, 24

Выставка продлится до 4 апреля

Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00

Цена билета: льготный – 50 руб., полный – 100 руб.