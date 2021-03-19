Мартовских котов соберут в центре Владимира

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Шоу мартовских котов 12+
Злые и голодные коты — это страшно! А злые на пандемию барды — это еще страшнее! Карантин в прошлом году зарубил им концерт! Теперь они собираются оторваться за оба сезона! Кому не страшно — приходите! Резни бензопилой не будет, но эффект ожидается весьма похожий!
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
20 марта в 18.00
Цена билета – в 150 руб.
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«Ах, вы, сени мои, сени» 0+
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«Души музыкой лечи» 12+
Участники клуба авторской песни приглашают на свой новый концерт. Говоря об этом жанре, часто имеют в виду движение, объединяющее поэтов, композиторов, исполнителей и почитателей этого жанра. Наверное, не столь важно, как называть — авторская, или самодеятельная, или бардовская песня. Главное — глубоко содержательное поэтическое слово и душевное щемящее сердце своей простотой и наивностью, чистотой и мелодичностью звучание гитары.
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
20 марта в 15.00
Вход свободный
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«А весна была до нас...» 12+
В «Княжеских палатах» Дома культуры молодежи состоится весенний концерт солистки муниципального коллектива «Вишенка» Светланы Хруцкой. Наступление весны определило настроение концерта. Ну и конечно, весна навевает мысли о любви, поэтому в программе концерта прозвучат песни о любви, о весне. Зрители услышат любимые композиции из старых фильмов, лучшие образцы песенного жанра советских и российских композиторов. На концертах Светланы Хруцкой публику, как всегда, ждет непринужденное общение исполнительницы с залом и выступления гостей мероприятия. А кто это будет – пусть останется сюрпризом до концерта!
Дом культуры молодёжи: ул. Мира, 55
20 марта в 18.00
Цена билета — 200 руб.
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«Идиоты» Ларса фон Триера 18+
Поэт и художник Семён Баев предлагает заглянуть чуть дальше просто идеи, названия работы и типичного её описания, рассмотрев фильм «Идиоты» Ларса фон Триера как пример киноманифеста «Догма 95», который и по сей день задаёт массу актуальных вопросов, оставляя их без ответа. Если в зале возникнут желающие, пообщаться и изучить дополнительные материалы можно будет после просмотра. «Догма 95» — кинематографическое направление, манифест которого был подписан в 1996 году. Это свод довольно жёстких правил, ограничивающий подписавших его режиссеров почти во всём. Например: «Съёмки должны проходить на натуре. Нельзя использовать реквизит и декорации. Если для съёмок нужен определенный реквизит, то съёмки должны проходить там, где этот реквизит изначально находится». Казалось бы, подобные рамки должны подавлять и загонять в угол, но, напротив, от фильмов «Догмы» веет жизнью и свободой. Почему — попробуем разобраться.
Центр современной культуры «Флигель»: ул. Девическая, 8
20 марта в 17.00⠀
Цена билета – 350 руб. Приобрести билеты можно здесь
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Акустический барник 16+
В субботу банды владимирских дворов объединятся в безжалостный музыкальный картель, чтобы пострелять хитами в гражданских зевак. Акустические инструменты, барная романтика, каверы на любимые песни — всë это прилагается к вечеру. Выступают: BOSPHORUS NIGHT, ПушкарьFM | Official Community и приглашенные гости.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
20 марта в 20.00
Цена билета – 200 руб.
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Международный день планетариев 6+
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Кукольный спектакль «CONCERTO» 0+
Праздник приближается, шоу начинается! На Международный день кукольника для вас приготовили премьеру. В ней принимают участие удивительный, эклектичный, синкретический, разнородный коллектив чарующих и невероятных существ. Звёзды мировой флоры и фауны! Домашние и дикие питомцы! Земные и воздушные твари, по одной и в паре! Вас ждут жонглёры, фокусники, акробаты и канатоходцы, атлеты и танцующие бегемоты!
После премьеры вас ждут мастер-классы и игровая программа для малышей и взрослых!
Владимирский областной театр кукол: ул. Гагарина, 7
21 марта в 10.00, 14.00, 17.00
Цена билета – 280 руб.
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«Волшебница-скрипка» 6+
Владимирская областная филармония представляет цикл образовательных программ для своих любимых юных зрителей – путешествие в музыкальную страну «Гармония». Первая встреча – знакомство со струнными музыкальными инструментами. Взмахнув своей палочкой, чудесная Волшебница отправит юных зрителей в удивительный мир музыки, покажет, какие волшебные звуки способны издавать скрипка, альт, виолончель. Как эти инструменты могут передавать настроение: веселое и грустное, радостное и печальное, спокойное и взволнованное.
Увлекательные и познавательные уроки музыки будут интересны слушателям разного возраста: воспитанникам детских садов, учащимся общеобразовательных школ, а также взрослым слушателям. Путь познания классической музыки проходит в доступном и понятном всем игровом формате.
Исполнители: Музыкально-просветительский театр (художественный руководитель Вячеслав Мокану), струнный квартет под управлением А. Шевлякова, учащиеся Владимирской детской школы хореографии.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
21 марта в 12.00
Цена билета — 250 руб.
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Моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 16+
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Stand up. Михаил Шац 16+
Старый добрый юморист в новой ипостаси. Знакомьтесь: Михаил Шац собственной персоной со стендап-концертом! Привычный зрителю участник многих ТВ-проектов («33 квадратных метра», «Моя прекрасная няня», «О.С.П.-студия» и других) выступит с сольной комедией, где интеллектуальный юмор будет в интеллигентной подаче. Его пока немногочисленные выступления — это не просто стендап, а истории-драмы, мини-моно-спектакли, заправленные убойной самоиронией.
Ресторан «Макс Брой»: ул. Дзержинского, 11
21 марта в 19.00
Цена билета — 1250-1650 руб.
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Выставка Александра Захаренко «Сны о России» 6+
Выставка члена Международного художественного фонда Александра Захаренко создана вокруг одноимённой картины, которую художник рисовал специально для конкурса. Работа выполнена в стиле символизма. В этой же манере выполнено несколько других произведений экспозиции. Но необычны не только сюжеты Александра Захаренко, но и его техника. Большая часть картин написана обыкновенной столовой вилкой. На некоторых работах даже хорошо различимы следы этого нетипичного художественного инструмента.
Кроме фантастических картин, на выставке можно найти много работ, посвященных особым местам нашей Родины. «Я оттолкнулся от идеи конкурса и решил на этой выставке показать только те места, которые связаны с Россией. Например, Мстёру, Гороховец, Великий Устюг, а также Оптину Пустынь, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме, Церковь Успения на Волотовом поле и многие другие», — рассказал художник.
Его работы находятся в штаб-квартирах ЮНЕСКО и ОБСЕ, городской галерее города Франкфурт на Майне, частных собраниях Австралии, Америки, Канады, Беларуси, Бельгии, Вьетнама, Германии, Италии, Франции и других стран мира.
Центр пропаганды изобразительного искусства: ул. Б. Московская, 24
Выставка продлится до 4 апреля
Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета: льготный – 50 руб., полный – 100 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
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