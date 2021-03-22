М-12 прокладывают по реке и лесу

На Клязьме у моста на южном обходе Владимира начались инженерно-геологические работы для строительства платного автобана М-12 «Москва-Казань». Специальная платформа с рабочими расположилась на середине реки, прорубив во льду широкую водную дорожку. Глыбы льда вывезли на берег у пескобазы. На этом участке планируют строительство моста будущего автобана. Представители «Автодора» сообщали, что новая магистраль в черте Владимира пройдет параллельно южному обходу.

В Собинском, Петушинском, Судогодском районах и под боком Владимира уже ведётся вырубка леса. Вдоль федеральной трассы пилят небольшими делянками, сжигают ветви, а стволы вывозит спецтехника.

Платную магистраль М-12 «Москва-Казань» запустят к 2024 году.

С декабря прошлого года ведутся подготовительные работы на территории, где протянется магистраль. Туда завозят щебень, песок, устанавливают строительные вагончики. Опубликованы документы на изъятие земель в Муромском, Петушинском и Судогодском районах. Почти все участки сельскохозяйственного назначения.

Строительное управление по Владимирской области, созданное «Автодором», обосновалось в комплексе «Золотые ворота» в деревне Рукав Собинского района. Там уже нанимают персонал. Открыто множество вакансий офисных служащих, водителей и рабочих на стройплощадки. Запросы размещены в Интернете, на сайтах частных агентств по трудоустройству. В центры занятости представители подрядчика почему-то обращаться не спешат. Телефон для справок по вакансиям кадрового центра Владимира: +7 (4922) 53-36-82. Электронная почта строительного управления «ВАД»: officevld@zaovad.com.



С 24 по 26 марта в Петушках, Собинке, Владимире, Судогде и селе Ковардицы Муромского района пройдут встречи населения с представителями компании «Российские автомобильные дороги». Жители, наконец-то, увидят последний вариант трассировки магистрали, по поводу которой было множество вопросов.