Любимая машина Славы Петухова

Папа Вячеслава Петухова был гонщиком, а мама… а мама тоже была гонщицей. Слава вспоминает свое детство «между колес», как он маленьким вечно куда-то ехал. А потом была первая авария на дядиной машине, первая «жига-копейка» и первая победа на первых же в жизни соревнованиях.

— Как лучше — с ремнем, без ремня? Если автомобиль оборудован подушками безопасности, то пристегиваться нужно обязательно! Если нет подушек, то тут, как говорится, умри как мужчина! — говорит Слава, который сам всегда пристегивается и в городе, и на гонках.

Вячеслав Петухов гоняет только по трассе. В городе он самый аккуратный водитель, чему и учит других людей. Несколько последних лет Слава преподает контраварийную езду. Как соревнования помогают держать себя в руках, как правильно держать в руках руль и можно ли владимирские дороги назвать сносными? О самом аккуратном гонщике в мире и его «жиге» новый выпуск программы «Наши люди».

Вячеслав Петухов рассказывает:

0:28 – про то, как хотел завязать с гонками;

2:00 – про контраварийное вождение;

4:30 – про владимирские дороги;

8:30 – про семью.