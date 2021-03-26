Ловить голубков – значит, сохранять культурное наследие

А вы знали, что традиция ловить голубков в Муромском районе – это объект нематериального культурного наследия? Как и рожечная музыка в исполнении ансамбля «Владимирские рожечники», и техника двухстороннего двухуточного браного ткачества. И таких объектов в нашем регионе аж 25 единиц. Их нельзя потрогать, но они единственные и неповторимые, таких больше нигде нет. Почему мы о них вспомнили? Да потому что 2022 год уже официально объявлен президентом РФ Годом народного творчества и нематериального наследия.

Нашему Областному центру народного творчества (ОЦНТ) оказано высокое доверие возглавить сектор нематериального наследия в Центральном федеральном округе. То есть все 16 входящих в него регионов будут под нами в плане нематериалки. И подготовка к этому важному событию в нашем регионе уже началась. О том, чем наш край может удивить и порадовать Центральную Россию в плане народного творчества, читателям «Призыва» рассказала директор ОЦНТ Оксана Викторовна Зорина.

Заглянем в наши закрома

Мы каждый год должны давать по одному объекту нематериального наследия. Поэтому сейчас самое главное – надо попытаться еще что-нибудь найти. Многие регионы на последнем совещании сетовали, что у них уже нечего описывать. А мы верим, что у нас еще что-нибудь есть в загашнике. И сейчас мы трясем все наши муниципальные органы: посмотрите, поищите, наверняка что-нибудь где-то есть, что-то должно быть. И мы это найдем однозначно!

Эта серьезная работа в 2022 году должна вылиться в большую научно-практическую конференцию, или конгресс, или форум, мы еще подумаем, как это назвать. С приглашением коллег из Москвы и регионов ЦФО и с презентацией самых интересных объектов, которые уже есть и которые, надеемся, будут. И, конечно же, пройдут наши традиционные большие мероприятия: это и международный фестиваль «Золотое кольцо», и наш фестиваль народного творчества и ремесел «Золотое кольцо России», и фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы».

«Она наша!»

Фестиваль русского народного танца на приз главного балетмейстера Государственного народного хора им. М.Е. Пятницкого Татьяны Устиновой «По всей России водят хороводы» имеет давнюю историю. На Владимирской земле он проводится с 90-х годов. А начинался с праздника плясуна, на который Татьяна Алексеевна приехала в качестве члена жюри. Она сама тверская, и мы теперь с Тверью находимся в неком противостоянии. «Она наша!» — говорят тверчане.

А нам Татьяна Устинова сказала, что праздник будет только на Владимирской земле, потому что Владимирская земля благодатная.

В 2020 году нам пришлось нелегко, потому что проходил у нас этот фестиваль и в онлайне, и в оффлайне. В ноябре взрослые коллективы в основном сами к нам приехали, а вот детей очень многих не отпустили, поэтому они присылали нам свои видеоролики. Мы их сначала отсматривали, потом решали, как их будет смотреть жюри. Пришлось в Областном Дворце культуры и искусства (ОДКИ) ставить экраны и аппаратуру для ведения онлайн-просмотра. А награждение – это было вообще что-то с чем-то. Один диплом вживую вручается, другой онлайн передается. Кроме того, наши кураторы четко следили, чтобы все были в масках и с обработкой рук. И через такое тоже надо пройти.

У нас нет своего большого зала, поэтому мы большие мероприятия проводим в ОДКИ. Там большая сцена, которая нам подходит и для танцев, и для международного фестиваля «Золотое кольцо». В прошлом году из-за пандемии он не состоялся, а в этом году, слава богу, будет. На него приезжают коллективы из порядка 10 стран, которые показывают свою традиционную культуру. Причем это исключительно любители, чаще всего выступающие на уличных площадках. И выходить на большую сцену для них очень престижно.

Эти коллективы живут у нас около недели. Сначала выступают на концерте-открытии, потом разъезжаются по нашим районам, где также показывают свои программы. Их уже все ждут! Они очень искренние, открытые, они работают в удовольствие, и зрители от этого получают удовольствие. Юбилейный 10-й фестиваль «Золотое кольцо» запланирован в этом году с 4 по 10 сентября. Вход на концерты по пригласительным, которые можно получить у нас, в центре, на ул. Девической, 7. Во всех своих соцсетях мы даем анонсы наших мероприятий, где оставляем всю контактную информацию.

«Хоровод дружбы»

Межнациональные отношения – еще одна весомая задача, которая стоит перед нашим ОЦНТ. Мы должны к своей традиционной культуре подтягивать и культуры народов, которые живут на нашей территории. По этому вопросу мы тесно сотрудничаем с областной администрацией, которая нам предоставляет информацию по национальным общественным объединениям, существующим в нашем регионе.

В большинстве своем они очень добросердечные, открытые. Им самим интересно делиться своей культурой так же, как и нам. Мы стараемся вовлекать их во все наши уличные мероприятия. И на этот год планируем «Хоровод дружбы» устроить летом с приглашением всех национальных организаций: чеченской, башкирской, изидов. Еврейская автономная организация с нами сотрудничает. Татары у нас многочисленны, армянская диаспора. И они показывают очень достойный уровень своей культуры.

В прошлом году мы еще успели закупить у них национальные костюмы. В нашем центре есть два подразделения – Дом фольклора и Дом народных мастеров. В Доме фольклора у нас проходят сменные выставки, а в Доме мастеров у нас работает постоянная выставка декоративно-прикладного искусства. И как раз для этой экспозиции мы закупили семь национальных костюмов наших диаспор. Костюмы к нам приехали из Казани, Чечни, Башкирии… И это настоящие шедевры! Если будет возможность, мы потом еще докупим.

Сейчас мы планируем закрыться на полную перестройку экспозиции. В начале июня нам обещали сделать ремонт фасада. И я думаю, что ко Дню фольклора, 18 июля, мы откроем для всех обновленную экспозицию в Доме народных мастеров.

Три кита

В нашем ОЦНТ действуют три больших коллектива. Это ансамбль «Владимирские рожечники», детская студия «Русь» и студия декоративно-прикладного творчества. В свою очередь «Русь» состоит из трех образцовых коллективов – песни, танца и народных инструментов. Мы детей сызмальства учим и петь, и танцевать, и на народных инструментах играть, поэтому наша студия «Русь» очень востребована на зарубежных фестивалях. Иностранцы приходят в восторг, когда видят малышей, которые поют, танцуют, да еще и на рожках и жалейках играют. Причем они работают как профессиональные артисты, их к этому готовят.

«Владимирские рожечники» — самый известный ансамбль на сегодняшний момент во Владимирской области.

Мы считаем себя преемниками того самого коллектива под управлением Н.В. Кондратьева, которому в конце XIX века рукоплескали Санкт-Петербург и Париж. И сейчас они очень востребованы. Ребята давно работают вместе, хорошо друг друга знают, и по голосам у них все разложено. Я не слышала, чтобы кто-то даже из столичных коллективов работал в 6-голосном вокальном исполнении. А наши работают!

И все они отлично владеют своими инструментами. Ведь по сути владимирский рожок – это раструб с дырочкой. Но они в него не просто дуют, они в него поют. Это очень сложно! Но звук получается потрясающе красивый!

А студия декоративно-прикладного творчества изначально создавалась с целью возродить владимирскую вышивку, которая в начале 2000-х годов была несколько подзабыта. А дальше к ней прибавилась и мстерская вышивка, и золотое шитье, и роспись по дереву. Сейчас добавились традиционные куклы, лоскутное шитье, плетение на коклюшках – очень много стало направлений. Эти мастер-классы идут на ура. И не только у туристов, которые приезжают целыми группами.

Детям преподаем очень интересную технику флюарт – рисование жидким акрилом. Техника кракле (создание картин из кусочков скорлупы) хороша для развития тактильных ощущений и мелкой пластики у младших школьников. Но в основном им нравится тестопластика. Вы себе не представляете, какие картины они делают из соленого теста!

Очень много к нам приходит и людей с ограниченными возможностями. Целый цикл мастер-классов у нас для них разработан. Например, они делают книги для незрячих, выкладывают пуговками шрифт Брайля.

У нас есть и постоянно работающие кружки декоративно-прикладного творчества, и мастер-классы, которые мы проводим по заявкам. Со всей информацией можно познакомиться в наших группах в соцсетях. Выбирайте, звоните, записывайтесь! Возрастных ограничений у нас нет, и мы всегда и всем доступны!

Дополнительный рывок

Вот все говорят, что прошлый год был очень сложным, но для нас он стал прорывным. Потому что стали находить новые формы работы в том же самом Интернете. Мы начали проводить мастер-классы онлайн, создавать группы. Вдруг вспомнили, что у нас 400 с лишним изделий декоративно-прикладного творчества в наших фондах. Я говорю: давайте сделаем историю одного изделия глазами автора. И так у нас появился цикл, который идет уже год. Причем мы сделали перерыв на новогодние каникулы, и народ сразу пишет: «А будет продолжение?»

Мы освоили Тик-Ток, Инстаграм, «Одноклассники». До этого у нас был только «Фейсбук», официальный сайт и «ВКонтакте». А теперь мы свои щупальцы везде раскидываем. Выложили какую-то крохотюльку про народный костюм, а просмотры зашкаливают. Причем несколько секунд – самое интересное брали.

А как только разрешили культурно-массовые мероприятия на улице, мы самыми первыми начали работать, надоело уже сидеть.

Из 165 запланированных мероприятий провели 124. До введения ограничительных мер с «Владимирскими рожечниками» успели прокатать программу к 75-летию Победы «Рейсы особого назначения» в 8 районах. Это был цикл военных песен, фатьяновских – все такое душевное. Ветераны, конечно, были в восторге. И наши «Владимирские рожечники» стали лауреатами премии Фатьянова с песнями нашего земляка, которые вошли в цикл этих программ.

А когда уже вышли после пандемии, то «Золотое кольцо России» провели 19 августа. Это межрегиональный фестиваль народного творчества и ремесел, но в этом году он был областным. На смотровой площадке улицы Георгиевской разместили всех мастеров, ведущие дома народного творчества, которые у нас есть по области. Дома культуры тоже выставляли свою продукцию. Мастер-классы проходили и концерт на второй смотровой площадке на улице Георгиевской. Программа была рассчитана на целый день: с 11 часов начали и в 20.00 закончили. Людей пришло очень много, но сотрудники полиции все держали под контролем, а мы следили, чтобы мастера были в масках.

Кузница талантов

Первый фестиваль «Шлягер» мы провели в 1990 году. Тогда он был всероссийским, Марк Минков был у нас в жюри. Очень статусным был конкурс, но потом как-то сошел на нет, и мы оставили его у себя как областной. Но для нас это даже лучше, потому что областной конкурс позволяет нам найти таланты среди своих. Раз приехал на него мальчик или девочка, на следующий раз, смотришь, у них совсем другой репертуар, потому что мы делаем разборы хорошие, жюри проводит для них мастер-классы. Они советуют им, например, следить за дыханием. Или у кого-то академический голос, а он поёт эстраду или народные песни. Им указывают на это. Дельные советы дают, исполнители растут на глазах. И потом мы их в любые наши мероприятия берем.

И это необязательно талантливая молодежь. У нас есть участники, которым далеко за 30, 40. У нас стоит возрастное ограничение – 55 лет, но бывают такие звездочки и в более зрелом возрасте, что с ума сойти можно. Они присылают нам свои записи, мы их отслушиваем, и те, кого мы берем на очный просмотр, приезжают к нам на фестиваль.

В жюри этого года будут директор Института искусств и художественного образования ВлГУ Лариса Ульянова, композитор Алексей Молдалиев, директор ОДКИ Владимир Крючков, его заместитель Сергей Горшков… Многие из них примут участие в гала-концерте нашего фестиваля и будут там петь. И «Владимирские рожечники» будут, и коллектив «Новый звук» из ОДКИ – это помимо участников и лауреатов нашего фестиваля. 10 апреля будет прослушивание, а 24-го – гала-концерт. Приходите! Очень надеемся, что 70-процентную заполняемость зала нам уже разрешат.